Les avantages d’acheter une voiture neuve

Les arguments de vente du concessionnaire à l’achat d’une voiture neuve peuvent être bien alléchants, mais sachez à la base que cette transaction est couverte par la Loi sur la protection du consommateur.

Cette loi vous donne des droits vis-à-vis du commerçant et l’accès à certaines garanties.

Un prix « tout inclus »

Le prix d’une voiture neuve doit être « tout inclus » : il doit notamment comprendre les frais d’administration ou de livraison de la voiture, s’il y a lieu. C’est ce même prix « tout inclus » que le commerçant a l’obligation d’indiquer dans ses publicités, s’il en fait, que ce soit sur internet, à la télévision ou dans un journal. Le commerçant ne peut pas vous faire payer plus cher que ce prix, sauf bien sûr si vous ajoutez des options ou des services.

Attention ! Le prix « tout inclus » peut être affiché hors taxes. C’est à vérifier, car vous devrez alors payer en plus la taxe de vente du Québec (TVQ), la taxe sur les produits et services (TPS) et le droit spécifique pour les pneus neufs.

Des garanties légales

L’achat d’une voiture neuve vient avec plusieurs garanties gratuites :

La garantie d’usage : la voiture doit servir pour un usage « normal ».

La garantie de durée raisonnable : la durée de vie de la voiture doit être raisonnable en tenant compte de son prix, du contrat et des conditions d’utilisation.

La garantie contre les vices cachés : la voiture ne doit pas présenter de défaut important qu’on ne vous aurait pas signalé au moment de l’achat.

Des recours existent si vous pensez qu’une défaillance ou une panne du véhicule pourrait être couverte par l’une de ces garanties. Renseignez-vous auprès de l’Office de la protection du consommateur. D’autres garanties peuvent être proposées par le commerçant ou le fabricant pour un certain montant. Renseignez-vous au moment de l’achat.

Des facilités de paiement

Un commerçant peut vous proposer un paiement en plusieurs versements, moyennant un taux de crédit. Si vous acceptez, vous vous engagez alors à respecter les délais de paiement !

Si vous avez du retard, le commerçant peut vous réclamer la totalité des paiements à venir ou reprendre la voiture, dépendant de ce qui est prévu à votre contrat. Dans les deux cas, il doit d’abord vous envoyer un avis écrit et attendre 30 jours avant d’exercer ces recours. Parfois, vous pouvez aussi demander au tribunal de modifier les modalités de paiement.

Rouler électrique

Vous voulez investir dans un véhicule électrique ? Vous pourriez profiter d’un rabais allant jusqu’à 8000 $ pour faciliter votre achat. Le programme gouvernemental « Roulez vert – volet Roulez électrique » encourage en effet l’achat de véhicules électriques ou hybrides. Selon le prix du véhicule et la puissance de son moteur, s’il est hybride ou 100 % électrique, ce rabais va de 500 $ jusqu’à 8000 $.

Votre municipalité pourrait même bonifier ce rabais ! Par exemple, la Ville de Laval offre une subvention d’un montant de 2000 $ par véhicule admissible. Le rabais total pour l’achat d’une voiture électrique pourrait donc s’élever à 10 000 $.