Les difficiles premiers jours du nouveau gouvernement

Quand un parti politique fait élire des députés, l’un des premiers dossiers auxquels il doit s’attaquer, c’est celui de la constitution de ses équipes politiques. Chaque député doit embaucher du personnel pour travailler dans son bureau de circonscription et dans son bureau de Québec.

Pour les ministres, la tâche est encore plus importante puisqu’il faut constituer tout un cabinet politique en plus du bureau de circonscription. Depuis son élection, la Coalition avenir Québec est mobilisée par cet enjeu prioritaire.

Déficit d’expérience

La tâche est beaucoup plus complexe pour la CAQ qu’elle ne l’était pour le Parti québécois et le Parti libéral dans le passé. Le personnel politique émane souvent de la base militante, mais c’est ce qui manque en ce moment le plus cruellement à l’équipe de François Legault.

Pour plusieurs, la jeunesse de la CAQ est un gage de succès. Les électeurs ont voté massivement pour un parti qui représente le changement. Toutefois, avec la nouveauté vient un risque, celui du manque d’expérience.

Ne pouvant pas compter sur des militants de longue date ou une commission jeunesse dynamique et bien garnie, la CAQ peine à trouver du personnel dont les allégeances sont incontestables et dont les compétences sont évidentes.

Heureusement, le nom même du parti contient le mot coalition. C’est donc sans gêne que la CAQ recrute dans les rangs péquistes et libéraux.

Les ennemis politiques d’hier se retrouveront côte à côte dans les tranchées demain. Les frictions risquent d’être nombreuses quand les idéologies vont s’affronter.

Vulnérabilité et adaptation

Depuis une semaine, on assiste aux premiers pas du gouvernement de François Legault.

Déjà, les médias ont été nombreux à rapporter les contradictions entre les ministres et le premier ministre. On n’a qu’à penser au dossier d’Anticosti ou à celui du tchador.

C’est normal pour n’importe quelle équipe ministérielle de chercher ses repères, d’avoir une courbe d’apprentissage plus ou moins abrupte et de prendre quelque temps avant de maîtriser ses dossiers.

Dans le cas de la CAQ, toutefois, ça pourrait être un peu plus difficile. Les directeurs de cabinet de ministres sont peu nombreux à avoir déjà exercé cette fonction et plusieurs attachés politiques n’ont jamais travaillé dans l’appareil gouvernemental.

Dans ces circonstances, je le mentionnais dans un autre billet , les élus et leurs équipes risquent de se faire mener en bateau par les fonctionnaires.

À leur arrivée en poste, ils se sont certainement retrouvés inondés de pochettes (sortes de chemises de document qui circulent entre les fonctionnaires, les sous-ministres et le cabinet) à signer dans l’urgence. Il y a fort à parier que plusieurs d’entre elles sont en retard simplement parce que le gouvernement précédent avait refusé de les signer. Espérons que les attachés politiques sauront flairer les tentatives d’arnaque des fonctionnaires.

Le manque d’expérience au sein des cabinets ne se limite pas non plus à la connaissance des dossiers. Tout le monde peut apprendre et les équipes vont rapidement maîtriser les enjeux pour qu’on n’assiste plus à des moments aussi pénibles que ceux qui nous ont été offerts par la nouvelle ministre de l’Environnement

Là où le nouveau gouvernement risque de frapper un mur, c’est en constatant combien la machine ministérielle est lourde et difficile à manœuvrer. Pour un chef de PME, la différence est aussi importante que pour un conducteur de Hyundai Accent qui se retrouve au volant d’un camion de 52 pieds dans un stationnement sous-terrain.

Rapidement, les élus vont réaliser que leurs promesses ne peuvent pas se réaliser aussi simplement qu’en entreprise. Les étapes qu’il faut franchir pour concrétiser un souhait de ministre sont quasi innombrables.

La frustration risque de créer des frictions dans les ministères. Surtout quand on sait combien les élus sont nombreux à faire des power trip au lendemain de l’élection.

Décidément, les prochaines semaines vont être intéressantes... et divertissantes !