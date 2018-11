Les nouvelles Audi A6, A7, A8 et Q8 débarquent à Montréal

En collaboration avec

C’est au Centre des Sciences de Montréal que le Groupe Gabriel a réuni clients, amis, employés et partenaires pour la présentation des plus récents modèles de la marque allemande.

Au total, plus de 450 personnes étaient conviées à cet événement qui était une première du genre pour ce regroupement de concessionnaires.

Tous avaient très hâte d’observer de près le tout nouveau Q8 et de pouvoir y prendre place. Sous son capot, on retrouve un V6 TFSI de 3,0 L qui développe 335 chevaux-vapeur. Sur la planche de bord, on retrouve l’interface MMI touch response.

Germain Goyer

Ce nouveau véhicule utilitaire sport (VUS) d’Audi est doté de la technologie mHEV qui lui permet de récupérer l’énergie générée par le freinage.

Sans surprise, il est équipé du légendaire système à quatre roues motrices Quattro. Les quatre roues sont également directionnelles.

Germain Goyer

Les nouvelles A6, A7 et A8 ont aussi été dévoilées sur place.

Derrick Carzoli, directeur des ventes d’Audi Prestige, a confirmé que ces quatre nouveaux modèles arriveront dès le mois de novembre prochain en concession.

DJ Melo et Joanie Labelle accompagnée de ses musiciens se sont assurés de l’ambiance lors de cette soirée festive.

Germain Goyer

Voilà une belle façon de célébrer avec classe comme Audi sait si bien le faire!