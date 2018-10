L’espoir renaît à Chicoutimi

Les partisans des Saguenéens de Chicoutimi sont passionnés et exigeants. Au cours des dernières années, ils ont vécu des émotions en montagne russe, mais, cette année, ils ont une jeune équipe fort excitante à se mettre sous la dent qui devrait leur offrir du bon hockey pour encore quelques saisons. Et ça paraît au guichet.

Après sept matchs à domicile, les Sags montrent une moyenne d’assistance de 2632 spectateurs par rencontre. L’échantillon se veut encore évidemment très petit, mais il traduit bien l’engouement qui entoure la jeune formation qui a assuré son avenir lors du dernier repêchage avec les sélections d’Hendrix Lapierre et Théo Rochette.

Reste maintenant à voir si la tendance se poursuivra en cours de saison, sauf que la dernière fois que les Saguenéens ont vu plus de 2600 spectateurs en moyenne franchir les tourniquets du Centre Georges-Vézina, c’était lors de la saison 2013-2014 (2759).

Cette campagne avait d’ailleurs été celle lors de laquelle Yanick Jean avait pris la barre de l’équipe en décembre, après le congédiement pour le moins maladroit de Marc Fortier et Patrice Bosch.

Les Bleus ont connu des moments de réjouissance au cours des dernières années. Pensons notamment à la participation à la demi-finale de la LHJMQ en 2012, puis à celle de 2017.

Toutefois, en discutant avec certains confrères qui couvrent l’équipe sur une base quotidienne, il y a longtemps que les Sags n’ont pas suscité autant d’intérêt.

« On en entend parler partout. Les gens sont contents et excités de voir l’équipe qu’on a. On pourrait être encore meilleurs cela dit, l’élastique va continuer de s’étirer pour qu’on progresse encore plus », a reconnu Jean la semaine dernière.

JEUNES IMPRESSIONNANTS

Si l’engouement s’est fait sentir dès que Yanick Jean et son équipe eurent mis le grappin sur Lapierre avec le premier choix au total, puis sur Rochette avec la septième sélection, il est certainement croissant en raison du bon début de saison des Bleus.

L’équipe montre actuellement une fiche de 7-3-3 et les deux recrues ont eu un rôle important à jouer, évoluant déjà parmi les six premiers attaquants de l’équipe en plus d’obtenir des minutes de jeu sur l’avantage numérique.

« Leur désir d’apprendre et leur passion sont extraordinaires. Ils veulent aller sur la glace deux fois à tous les jours. On dit souvent qu’on veut de bons joueurs, mais on veut surtout des individus de qualité pour bâtir notre équipe et ce sont vraiment de bons jeunes. La chimie est bonne et ils sont acceptés par les plus vieux. Ce qui me surprend le plus, c’est qu’aussitôt qu’ils ont un mauvais match, ils rebondissent lors du suivant », complimente Jean à propos de Lapierre et Rochette, ajoutant aussi que les vétérans tels que Morgan Nauss, Xavier Lavigne, Jérémy Groleau et Jesse Sutton jouent un rôle de premier plan.

APPRENTISSAGE

Il serait toutefois ingrat de s’emporter trop rapidement et de mettre des attentes démesurées envers les deux jeunots des Sags, prévient Jean.

Après tout, l’histoire tend à démontrer que la rigueur d’un calendrier de 68 matchs et ses longs voyages peut parfois être difficile à encaisser pour les jeunes de 16 ans, surtout après les Fêtes.

« On ne peut pas se permettre de sauter d’étapes en tant qu’équipe ni se laisser emporter par l’engouement du moment. L’expérience nous dit qu’il faut que nos joueurs et notre équipe vivent toutes les étapes et apprennent à passer au travers. Des bouts difficiles, il va y en avoir. Même si on leur dit et qu’on les prévient, il faut leur laisser les vivre et s’en sortir eux-mêmes. »

Si l’avenir sur la patinoire semble rose, reste à voir ce que l’avenir du domicile de l’équipe réserve. La mairesse Josée Néron a présenté un projet de nouvel amphithéâtre évalué à 80 M$ qui serait construit au centre-ville de Chicoutimi. Il reste maintenant à voir quel effet l’élection de la CAQ aura sur le projet, qui nécessiterait 60 % de financement public provenant des gouvernements provinciaux et fédéraux, selon le plan proposé en août.

