L’Halloween en famille pour François Bellefeuille

Pas question pour François Bellefeuille d’attendre à la dernière minute. Papa très impliqué, il y a un moment qu’il a déniché les costumes de ses enfants, Milo, trois ans, et Dali, un an et demi.

« Ma fille va être en coccinelle. On a trouvé ce costume-là dans une “vente de garage”. Sinon, mon fils voulait être un pompier. On a trouvé ça encore dans l’usagé. On est bien contents », raconte-t-il avec un sourire, croisé au dévoilement des nominations du Gala les Olivier, lundi dernier, au Quartier Central.

L’humoriste prévoit aussi faire la tournée du voisinage avec ses enfants avant de monter sur scène, mercredi prochain.