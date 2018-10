Le 16 octobre dernier, Cuisina Québec et Lévis a procédé à la remise du prix pour son 9e concours MaCuisinaMoi. Ainsi, madame Suzanne Larocque, de Lévis, s’est mérité une cuisine de rêve de 25 000 $, comprenant des armoires de Simard Cuisine et salle de bain et des électroménagers d’Ameublements Tanguay, le tout offert en partenariat avec TVA et le Journal de Québec.