Malgré l’adversité, Marc Trestman est resté fort

L’entraîneur-chef des Argonauts de Toronto, Marc Trestman, a vécu une année difficile autant sur le terrain qu’à l’extérieur, mais les épreuves personnelles qu’il a vécues constituent à ses yeux l’occasion de se relever et de revenir plus fort.

L’ancien pilote des Alouettes de Montréal a eu bien d’autres soucis que les performances médiocres de son équipe de football en 2018. Effectivement, il a perdu son père Jerry, décédé à l'âge de 88 ans le jour de la fête du Travail. Puis, sa mère a été aux prises avec le cancer et a dû se soumettre à d’exigeants traitements. Enfin, son épouse est en train de remporter sa bataille contre un myélome multiple, une maladie touchant également sa belle-soeur.

«À ma façon, je suis avec lui chaque jour, a-t-il dit au sujet de son père, dans une entrevue livrée au quotidien "Toronto Sun". Je ne commence ou ne termine pas ma journée sans penser à lui. J’ai trouvé un endroit où nous "sommes ensemble" quotidiennement. [...] Je veux toujours prendre le téléphone et l’appeler. Il souhaitait savoir comment les choses allaient et il m’aurait demandé si nous sommes prêts à jouer.»

«Je ne me servirai jamais de la perte de mon père comme excuse, a déclaré Trestman quant aux insuccès des Argonauts. Par contre, je n’ai jamais été dans une telle situation. Donc, vous en apprenez plus sur vous-même et vous constatez que vous êtes capable de tenir le coup devant l’adversité. [...] Son départ n’a jamais affecté mon habileté à diriger ce groupe.»

Une équipe qu’il apprécie

Malgré la fiche de 4-12 du club, son pilote aime bien les athlètes avec lesquels il travaille. En 2018, il a eu à composer avec la blessure au cou subie par le quart-arrière Ricky Ray tôt dans la campagne. La formation ontarienne n’a jamais pu se faire justice en l’absence du pivot-vedette, mais cela n'empêche pas l'homme de 62 ans de respecter sa troupe.

«Il n’y a pas eu une seule journée pendant laquelle je n’ai pas été en amour avec notre équipe. Je crois que ce fut une année inspirante, je ne peux pas dire que j’ai apprécié une formation davantage que celle-ci, a-t-il expliqué, tout en évoquant la compassion de ses hommes. Je suis fier de cette formation et de ce personnel d’instructeurs. Selon ma philosophie d’entraîneur, la seule manière de voir la vraie valeur de quelqu’un, c’est quand il donne tout et ne demande rien en retour. Plus on vieillit, mieux on comprend cela.»