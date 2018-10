Moins de temps réservé aux autobus

Régis Labeaume et sa candidate dans Lebourgneuf pourraient réduire les plages horaires des voies réservées aux autobus dans le secteur, pour laisser plus de place à l’auto.

Plusieurs commerçants de Lebourgneuf pestent contre les heures de service des voies réservées aux autobus du Réseau de transport de la Capitale (RTC), qu’ils trouvent trop étendues. En ce moment, les voies sont en service sur le boulevard Lebourgneuf de 7 h à 18 h la semaine et de 9 h à 18 h la fin de semaine.

Les marchands ont eu l’occasion de faire valoir leurs doléances à la candidate Dominique Turgeon et au président du RTC, Rémy Normand, lors d’une rencontre du regroupement de gens d’affaires AXE Lebourgneuf.

Réduire la congestion

Les commerçants souhaiteraient que les autos puissent emprunter ces voies plus fréquemment, afin de réduire la congestion qui est souvent pénible sur ce boulevard.

Le maire ne ferme pas la porte. « On est tout à fait ouverts à remettre en question les heures des voies réservées si on est capable ensemble, avec les commerçants, de faire la preuve que c’est bon pour eux et pour la fluidité », a indiqué Régis Labeaume.

Il précise qu’il faudra expliquer les raisons pour lesquelles ces choix ont été faits sur le boulevard Lebourgneuf. Déjà, dit-il, des explications ont été données. « Les gens ont compris que si c’était fait de cette façon-là, c’était pour permettre aux clients de mieux entrer et sortir » des stationnements des commerces.

Dominique Turgeon admet qu’elle a été interpellée par les commerçants, qui ont des « préoccupations ». « J’ai des idées. Il y a des raisons pour lesquelles les choses sont comme ça présentement. Allons voir un peu plus loin pour voir si on est capable de s’entendre. »

Quant au transport structurant, le maire a rappelé que même si le trambus et le tramway ne passent pas dans Lebourgneuf, des voies réservées aux autobus ont été promises sur Robert-Bourassa, entre Lebourgneuf et Bastien, et sur Pierre-Bertrand, entre Louis-XIV et Félix-Leclerc.

Autres engagements

Outre l’amélioration de la fluidité des transports, la candidate Turgeon s’est engagée à réaliser l’agrandissement de la bibliothèque Lebourgneuf, à rénover celle de Saint-André et à devenir « le trait d’union » entre les gens d’affaires de son district et la Ville.

Le maire Labeaume n’a pas voulu s’épancher sur le fait que l’adversaire de sa candidate dans le district, Patrick Paquet, est un ancien conseiller de son parti, qui a aussi tenté sa chance dans les rangs de Démocratie Québec, en 2013, et qui se présente maintenant pour Québec 21. « On le connaît trop. Ça va aller. »

Quant aux prétentions de Québec 21 voulant que les gens de Lebourgneuf ne digèrent pas comment il a traité leur ancien conseiller Jonatan Julien, le maire hausse les épaules. « On va les laisser jaser. J’ai dit ce que je pensais. On est très honnêtes. Pour le reste, c’est des arguments qui s’attaquent à moi. »