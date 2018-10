«Mon emploi devrait être en jeu» - Mike Yeo

Les Blues de St. Louis vont de mal en pis après avoir encaissé une septième défaite à leurs neuf premières sorties, jeudi, et leur entraîneur-chef Mike Yeo sent la soupe chaude.

Après le revers de 7-4 face aux Blue Jackets de Columbus, Yeo a reconnu qu’il pourrait écoper pour les insuccès de sa formation, qui présente un dossier de 2-4-3.

«Mon travail devrait être en jeu maintenant, a-t-il déclaré aux journalistes. Bien sûr, cela vient avec le métier. Mais je ne vais pas diriger simplement pour essayer de sauver mon emploi.»

«Je vais le faire dans le but de remporter la coupe Stanley. Je crois en ce groupe, donc peu importe ce dont nous avons besoin chaque jour, je vais essayer de nous guider vers cet objectif.»

Le match de samedi déterminant?

Selon le site The Athletic, le directeur général de l’équipe, Doug Armstrong, et le vice-président des opérations hockey, Dave Taylor, ont quitté leur loge après le quatrième but des Blue Jackets et ils ne sont pas revenus par la suite.

Les Blues sont présentement au dernier rang de la section Centrale de l’Association de l’Ouest avec sept points.

St. Louis a rendez-vous avec les Blackhawks de Chicago, samedi soir, lorsqu’il disputera son sixième match à domicile. Une cinquième défaite au Scottrade Center pourrait forcer la direction à relever l’instructeur de ses fonctions.

Les Blues ont pourtant ajouté des joueurs capables de produire au sein de leur attaque avec les acquisitions de Ryan O’Reilly et de David Perron pendant l’été. Ces deux attaquants occupent les deux premiers rangs des pointeurs des Blues avec 11 et neuf points, respectivement.

Selon le franc-tireur Vladimir Tarasenko, les joueurs se fient possiblement trop au talent brut des troupiers.

«Nous [avons embauché] de bons joueurs et nous pensions peut-être que les buts et les chances de marquer se présenteraient tous seuls, parce que nous avons une excellente formation sur papier. Les choses ne se passent pas comme nous l’avons anticipé.»

Yeo est à la barre des Blues depuis le départ de Ken Hitchock au printemps 2017. En 123 rencontres avec la formation du Missouri, il a compilé une fiche de 68-44-11.