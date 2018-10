Muamba, le général de la défensive

Avec les départs probables à la retraite de John Bowman et de Chip Cox, on assistera à un changement de garde important au sein de la brigade défensive des Alouettes, en 2019. L’une des pierres angulaires de ce nouveau régime sera le secondeur Henoc Muamba.

Lors de son premier passage chez les Alouettes, en 2015, Muamba avait passé en coup de vent. Jim Popp avait fait son acquisition pour combler un besoin criant chez les secondeurs, où il y avait plusieurs blessures. Le secondeur canadien, qui revenait d’un essai dans la NFL, avait été sollicité par la moitié des formations de la LCF.

Après un deuxième séjour dans la NFL et une saison avec les Roughriders de la Saskatchewan, Muamba a décidé de revenir à Montréal pour de bon en signant un contrat de trois ans, en février dernier.

Le Congolais de souche s’est rapidement imposé comme l’un des leaders de l’unité de Rich Stubler. Malgré le piètre dossier de son équipe, Muamba sera l’un des candidats en lice pour le titre de joueur défensif par excellence dans la section Est.

En 16 rencontres, il a réalisé 95 plaqués défensifs, le troisième plus haut total dans la LCF, avant les matchs de cette semaine. Il a également une interception et quatre sacs du quart à sa fiche.

« Quand je suis arrivé à Montréal, le coordonnateur défensif, Rich Stubler, et le directeur général, Kavis Reed, m’ont demandé de m’établir comme un des meneurs, a souligné Henoc Muamba. Ça n’a pas été une chose difficile à faire. J’avais déjà le respect de mes coéquipiers, même si je n’avais pas évolué avec plusieurs d’entre eux. »

La bonne attitude

Selon le secondeur, les joueurs ont la bonne attitude pour réaliser de belles choses.

C’est pour cette raison qu’ils souhaitent remporter leurs deux derniers matchs de la campagne, afin d’établir des bases solides en prévision de la prochaine campagne.

« On est tous des compétiteurs et on a plusieurs joueurs de caractère dans le vestiaire, a ajouté Muamba. C’est nécessaire d’en avoir pour gagner des championnats.

« Toutefois, à la fin de la saison, je vais procéder à une réflexion pour devenir encore meilleur. Je vais inviter mes coéquipiers à faire la même chose. L’an prochain, l’objectif sera d’apprendre à gagner en équipe et de se rendre jusqu’à la finale. »

Cette saison, on avait de grandes attentes envers l’unité défensive des Alouettes, en raison des nombreuses acquisitions sur le marché des joueurs autonomes. Toutefois, les blessures et les transactions ont miné les performances de ce groupe.

« On a été inconstants durant toute la saison, a reconnu Muamba. Cependant, on a créé une culture qui sera déjà en place pour 2019. »

Ackie : un petit frère

Durant la majorité de la présente saison, Muamba et Chris Ackie ont été les bougies d’allumage de la défensive montréalaise. Puis, l’excellent duo a été séparé le 10 octobre alors qu’Ackie a été échangé à Ottawa.

« Ce n’était pas la première fois que je vivais une telle situation, a souligné Muamba. Tu n’aimes jamais voir les gens partir. Chris était comme mon petit frère. »

Selon certaines rumeurs, Ackie tenterait sa chance dans la NFL la saison prochaine.

« Il devra être patient et étudier les offres qui vont se présenter à lui. Par la suite, il va devoir prendre une décision selon ses rêves et ses ambitions. »