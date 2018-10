Neuf buts pour les Penguins!

Les Penguins de Pittsburgh ont servi une véritable leçon de hockey aux Flames, jeudi soir à Calgary, l'emportant par le pointage de 9-1.

Sidney Crosby, avec un but et deux mentions d'aide, et Derick Brassard, avec trois passes décisives, ont notamment agrémenté la soirée de certains poolers.

Patric Hornqvist et Phil Kessel ont chacun inscrit deux buts tandis que Bryan Rust, Jack Johnson, Jake Guentzel et Matt Cullen ont aussi touché la cible.

Les Penguins, qui menaient déjà 7-0 après deux périodes, ont déjoué six fois le gardien Mike Smith, qui a été remplacé par David Rittich à mi-chemin dans la rencontre.

Matt Murray a pour sa part été solide devant la cage des Penguins, repoussant 38 des 39 rondelles dirigées vers lui. Seul James Neal a réussi à le déjouer.