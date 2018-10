Ottawa: excédent budgétaire de 2,6 milliards $ d'avril à août

OTTAWA – Le gouvernement fédéral a déclaré vendredi un excédent budgétaire de 2,6 milliards $ pour la période d'avril à août, a annoncé vendredi le ministère des Finances.

À la même période l’an dernier, Ottawa affichait un déficit de 2,9 milliards $, selon la plus récente édition de la «Revue financière» du ministère.

Essentiellement, les revenus de l’État ont atteint 134 milliards $, soit une hausse de 9,9 milliards ou 8 %, qui s’explique par la progression des revenus fiscaux et des revenus tirés des cotisations d'assurance-emploi.

«Les charges de programmes ont augmenté de 3,5 milliards $, sous l'effet de l'augmentation des principaux transferts aux particuliers, des principaux transferts aux autres administrations et des charges de programmes directes», a souligné le ministère.

De plus, les frais de la dette publique ont crû de 1 milliard $ ou 10,9 %, à 10,1 milliards $, à cause de l’inflation et de la hausse du taux d'intérêt.

Pour le mois d’août dernier, Ottawa a cependant rapporté un déficit budgétaire de 1,9 milliard $, comparativement à un déficit de 2,6 milliards $ en août 2017.

Les revenus ont ainsi atteint 25,1 milliards $ alors que les charges ont totalisé 25 milliards $, soit 1,4 milliard $ de plus qu'en août 2017. Les frais de la dette se sont élevé 2,02 milliards $.

«Les besoins financiers du mois d'août 2018 sont en grande partie attribuables à l'achat par le gouvernement du pipeline et du projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain, au coût de 4,5 milliards, le 31 août de cette même année», a également souligné le ministère.