Pas de bénévolat pour un tueur détenu depuis 1996

Le père d’une jeune femme assassinée en 1996 est soulagé que la Commission des libérations conditionnelles ait refusé de nouveau de laisser sortir un des meurtriers vendredi.

Marcel Bolduc a parcouru les 185 km séparant sa résidence de Sherbrooke du pénitencier Montée Saint-François, de Laval, afin de lire une lettre devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC), dans l’espoir qu’un des meurtriers de sa fille Isabelle reste derrière les barreaux.

Le père de famille n’a pas hésité à comparer la perte de sa fille à une sentence à vie pour ses proches et lui-même.

Après une audience de 3 h 30 et 10 minutes de délibérations, les commissaires Jacques Bouchard et Jacques Lapommeray ont exaucé son souhait. Ils ont refusé que Jean-Paul Bainbridge bénéficie de sorties avec escorte.

« Je suis pas mal soulagé. C’est inconcevable qu’un individu comme ça puisse se retrouver en liberté. Il va toujours représenter un risque », a laissé tomber l’homme de 69 ans, vendredi, à sa sortie du pénitencier à sécurité minimum.

Deuxième refus

C’est la seconde fois en 15 mois que la CLCC refuse ces permissions à Bainbridge. L’homme de 48 ans purge une peine de détention à vie pour avoir enlevé, séquestré, violé et assassiné Isabelle Bolduc en juin 1996, à Sherbrooke.

Âgé de 25 ans lors du crime, Bainbridge avait enlevé la femme de 22 ans alors qu’elle marchait sur la rue en sortant d’un bar. Il l’avait emmenée dans la résidence de son complice, Marcel Blanchette, où elle a servi « d’objet sexuel » pendant une vingtaine d’heures.

Les deux hommes ont ensuite emmené la victime dans un boisé du secteur Fleurimont et l’ont battue à mort à coup de barre de fer.

Une troisième personne, Guy Labonté, était également présente lors du crime, mais son implication était moindre.

Sincérité douteuse

Détenu depuis 22 ans, Jean-Paul Bainbridge est admissible à la libération conditionnelle totale depuis 2016. Vendredi, le meurtrier n’a toutefois demandé à la CLCC qu’une permission pour aller faire du bénévolat dans un organisme communautaire de Montréal.

« L’ampleur du mal que j’ai fait à la famille Bolduc et à la société, je le vois, et je ne veux plus jamais faire ça. Je veux redonner à la société », a plaidé le détenu.

Les commissaires n’ont toutefois pas cru ses propos sincères.

« On dirait que vous ajustez votre discours en fonction de la réponse recherchée. Ce n’était pas senti [ce qu’on a entendu] aujourd’hui. Vous n’êtes toujours pas capable d’expliquer clairement vos facteurs de risque », ont soutenu les commissaires.