Pas seulement la ville des Sorcières!

SALEM - Mass. | À cette époque de l’année, Salem, mieux connue sous le nom de la ville des Sorcières, célèbre l’Halloween avec faste. C’est une belle occasion de s’y rendre et de découvrir la beauté de cette ville balnéaire historique.

Tristement célèbre pour la folie collective qui s’est emparée de la ville et qui a conduit, en 1692, à l’exécution de 20 personnes accusées de sorcellerie, Salem est également une fort jolie ville portuaire. C’est d’ici que partaient les bateaux qui échangeaient les poissons pour de la mélasse, du sucre et, bien entendu, des esclaves. On peut découvrir ce « glorieux » passé maritime dans le film Where Past is Present présenté au National Park Service Regional Visitor Center. C’est certainement la première étape pour mieux comprendre l’importance qu’avait ce port, au 17e siècle.

Photo Lise Giguère

La seconde serait le Peabody Essex Museum (PEM), l’un des plus importants musées au monde. On y admire des pièces magnifiques comme des tableaux, des meubles, des bateaux sculptés en ivoire et de nombreux autres trésors ramenés de sanglants périples que menaient les Pirates, dont plusieurs habitaient cette ville !

La richesse des habitants d’alors demeure bien présente dans l’architecture de ces belles demeures de style fédéral dont plusieurs ont échappé au terrible incendie de 1914. L’une d’elles porte aujourd’hui le nom The House of the Seven Gables. Construit en 1668 par l’armateur John Turner, cet étrange manoir rempli de couloirs secrets et d’escaliers camouflés est surtout connu, aujourd’hui, comme l’endroit qui a inspiré l’auteur Nathaniel Hawthorne et où il a écrit ses romans.

Photo Lise Giguère

La présence des sorcières

Loin de renier son passé, l’un des épisodes les plus terribles de l’histoire de la Nouvelle-Angleterre, Salem l’assume totalement et le célèbre même, depuis 36 ans, dans un grand Haunted Happenings.

Cet événement qui se tient jusqu’au 31 octobre attire chaque année de nombreux visiteurs dont plusieurs avouent pratiquer la sorcellerie (blanche, bien sûr !).

À cette occasion, de nombreuses attractions nous replongent dans l’atmosphère de ces tristes épisodes, qu’il s’agisse de tours guidés à la chandelle, de visites hantées, de séances de spiritisme, de cours de sorcellerie, de visites de pierres tombales, de représentations théâtrales, de défilés costumés et même de croisières.

Photo courtoisie, Ann Smiley

Revivre la chasse aux sorcières

Étape incontournable : la visite du Salem Witch Museum. Grâce à des personnages grandeur nature et des décors de théâtre, on y revit l’incroyable chasse aux sorcières à laquelle s’est livrée cette ville. En octobre, les représentations théâtrales Legacy of the Hanging Judge permettent de revivre les procès (sur la base de relevés historiques) ayant mené aux exécutions.

Photo courtoisie, Sid Graves

Visiter Salem à l’Halloween ? Un cliché certes, mais assurément une belle occa­sion de plonger dans la triste histoire d’une ville qui a cédé à la peur et aux fake news avant même que ce terme existe.

Salem.org et HauntedHappenings.org