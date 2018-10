Pensez-vous que je sois jaloux?

Je suis en couple depuis cinq ans avec une fille que j’ai toujours trouvée trop belle et trop intelligente pour moi. Mais avec le temps, elle avait fini par me convaincre que j’étais l’homme de sa vie, que je n’avais rien à craindre de sa part et que toujours elle m’aimerait comme au premier jour.

Mais voilà que dans le milieu où elle travaille, son ancien chum vient d’être embauché pour travailler dans le module qu’elle dirige. Ça me rend fou. Je la regarde partir le matin et ça me tord le ventre tant j’ai peur qu’elle revienne le soir en me disant que c’est fini. Mais chaque fois que j’aborde le sujet avec elle, ça se termine en dispute, au point où je me demande si elle n’est pas retombée amoureuse de lui sans vouloir se l’avouer.

Je vis sur un siège éjectable, je le sens bien, même si elle le nie. Comme elle dirige ce module, j’ai envie de lui demander de virer ce type au plus vite. Comme ça, ça réglerait le problème une fois pour toutes. Qu’en pensez-vous ?

Anonyme

Que diriez-vous si on inversait la situation et que votre conjointe vous demandait de quitter votre emploi ou de virer une employée sous prétexte que vous la côtoyez et que ce n’est pas bon pour votre couple ? Méfiez-vous, car la jalousie prend racine sur des sables mouvants qui ne peuvent que mener à l’anéantissement de ceux et celles qui y mettent le pas.