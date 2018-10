La Ville et le Port de Québec tiendront une activité «portes ouvertes», le mercredi 7 novembre, de 16h à 21h, pour permettre à la population de commenter le projet de piste cyclable surélevée sur Dalhousie.

C’est ce que le maire de Québec, Régis Labeaume, a fait savoir, vendredi après-midi en point de presse.

La piste cyclable sera inaugurée «le plus rapidement possible à l’été 2019», a indiqué le maire sans plus de précisions. La structure de la piste sera finalement en acier et non pas en béton. Mais il s’agit là du seul véritable changement par rapport au projet dévoilé en juillet dernier.

Le coût de cette piste est toujours d’environ 6 millions$ dont 3,8 millions$ à la charge de la Ville et 1 million$ en provenance du Port de Québec. Discret, le maire n’a pas voulu identifier le mystérieux partenaire censé compléter le 1,1 million$ du montage financier.

La piste, qualifiée par M. Labeaume «d’œuvre d’art», sera longue de 322 mètres. Sa hauteur moyenne sera de 4,3 mètres. Exclusivement réservée aux vélos, elle sera large de 4 mètres, soit deux voies de circulation cycliste.

Présent à l’annonce, le conseiller de l’opposition Jean Rousseau s’est montré mitigé. Selon lui, «c’est un beau projet, mais qui ne touche qu’un sous-ensemble de cyclistes du dimanche. Je trouve dommage qu’on supprime la piste Dalhousie et les quelques aménagements qui existent une fois cette piste complétée».