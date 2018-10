Pluie et faible neige prévues ce week-end

MONTRÉAL – De la pluie et de la neige seront au programme, ce week-end, sur l’ensemble de la province où les températures seront encore sous les normales saisonnières.

Vendredi, même si les températures demeureront fraîches, entre 0 °C et 6 °C, la journée s’annonce belle pour l’ensemble du Québec.

À Montréal comme à Québec, le ciel sera généralement ensoleillé et des vents d’ouest de 20 km/h sont attendus. Le mercure affichera respectivement 6 °C et 2 °C.

Dans la région de Gaspé, quelques flocons sont prévus dans la journée.

Samedi, un nouveau système dépressionnaire va faire son apparition sur la province et devrait amener de la pluie au cours de la journée.

À Montréal, de la pluie intermittente est attendue et, dans la nuit de samedi à dimanche, c’est un mélange de précipitations et de neige qui pourraient tomber.

À Québec, la journée de samedi sera ensoleillée avec quelques nuages. Le secteur ne sera toutefois pas épargné par la neige qui devrait tomber dans la nuit de samedi à dimanche, où le mercure pourrait afficher – 2 °C.

La neige et les averses devraient encore faire partie du paysage dimanche à Québec, les températures augmenteront légèrement pour atteindre les 7 °C. De la neige est également attendue dans l’ouest de la province et dans le sud, ce sera essentiellement de la pluie. À Montréal la pluie sera encore de la partie pour conclure la fin de semaine. Et ces précipitations devraient continuer au moins jusqu’à lundi.