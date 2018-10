Poehling: le cœur à St. Cloud

BOSTON | À 18 h 40, il y avait plus de recruteurs dans les gradins du Conte Forum, sur le campus de Boston College, que de simples partisans. La fanfare, typique des rencontres universitaires américaines prenait aussi place dans un coin de l’aréna. La visite des Huskies de St. Cloud State n’a pas attiré les étudiants, mais plus le personnel de plusieurs équipes de la LNH.

« C’est cool de voir que le DG se déplace pour me voir jouer, a raconté Poehling. C’est une belle marque de reconnaissance de sa part et du Canadien. Ça démontre que l’équipe tient à cœur mon développement. Un jour, j’espère que je serai un de ses joueurs. »

« Je connais un bon départ, mais je viens de jouer mon pire match de l’année contre Boston College, a-t-il poursuivi. Je sais ce que je n’ai pas fait de bien et je devrai travailler pour corriger ça. »

Si Poehling n’a pas obtenu de point contre l’alma mater de Brian Gionta et Johnny Gaudreau, le centre de 6 pi 2 po et 200 lb reste un élément fort des Huskies depuis le début de l’année avec cinq points (1 but, 4 passes) en cinq rencontres.