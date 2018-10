Policière menacée de mort et attaquée à Sainte-Foy

Deux policières du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ont été parties à une intervention musclée, tôt vendredi matin, à Sainte-Foy, alors que l’une d’elles a été menacée de mort et attaquée physiquement par une dame intoxiquée.

Le duo a interpellé une dame de 41 ans, visiblement sous l’effet de l’alcool, qui marchait en pleine rue sur le boulevard Laurier, dans l’arrondissement Sainte-Foy, vers 4h35.

Les policières sont sorties de leur autopatrouille pour intervenir, l’une d’elles prenant les devants pour entamé le dialogue. La femme ivre s’est aussitôt ruée sur elle pour la pousser « violemment au thorax », tout en insultant les deux agentes, selon le récit des événements du SPVQ.

Les patrouilleuses sont parvenues à prendre le dessus, couchant la femme éméchée au sol pour la menotter. Celle-ci résistait toutefois ardemment à son arrestation. Elle se débattait vivement et refusait d’obtempérer aux demandes des agentes, tout en crachant en leur direction.

La contrevenante a finalement été maîtrisée et mise en état d’arrestation pour voies de fait et menaces de mort à l’endroit d’une policière. Elle est toujours en détention, où elle doit rencontrer les enquêteurs. En plus de son arrestation, trois constats d’infraction lui ont été décernés.

L’agente qui a été la cible de gestes violents et de menaces a subi des blessures mineures. Elle aurait notamment encaissé deux coups de tête et subi une blessure à la main. Son état n’a pas nécessité un déplacement à l’hôpital.

Arrestation pour violence conjugale

Une autre arrestation est survenue une heure plus tard dans l’arrondissement Beauport, où les policiers ont dû ratisser un voisinage pour localiser un suspect de violence conjugale.

Un appel a été logé aux autorités à 5h40 pour un désordre conjugal dans un immeuble à logements de la rue Bertrand.

À leur arrivée sur place, les agents ont constaté une porte défoncée à l’entrée de la résidence d’une femme de 21 ans. La jeune victime, qui est partie se réfugier chez un voisin en attendant le secours des autorités, alléguait avoir été la cible de voies de fait, mais ne présentait aucune blessure physique apparente.

Le suspect, un homme de 31 ans, avait déserté les lieux, mais il a été retracé à proximité par les agents et un maître-chien vers 7h.

L’individu a été arrêté pour voies de fait, menaces de mort et introduction par effraction. Il a été mis en détention en attendant d’être interrogé par les enquêteurs.