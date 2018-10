Sabrina l’apprentie sorcière est ENFIN sur Netflix et le premier épisode est FOU

Après des mois à l’attendre, Chilling Adventures of Sabrina, la nouvelle version de Sabrina, l’apprentie sorcière, est enfin arrivée sur nos écrans!

Le premier épisode remplit toutes nos attentes. On reconnaît très bien le style d’écriture de Roberto Aguirre-Sacasa, le créateur de Riverdale. La facture visuelle est aussi semblable.

Dès le départ, Sabrina l’explique elle même, la ville de Glendale semble être prête pour l’Halloween, mais à l’année. Ce qui donne une atmosphère glauque parfaite à l’émission.

Sabrina est à l’aube de ses 16 ans, journée où elle devra aussi recevoir son «Dark Baptism», la cérémonie qui fera officiellement d’elle une sorcière. Elle devra aussi se choisir un «Familiar», un animal avec des pouvoirs qui la suivra partout (allo Salem!) et un nouveau nom.

L’affaire, c’est que cette cérémonie veut aussi dire que Sabrina devra changer d’école et dire bye à sa vie d’humain. Elle adore ses deux meilleures amies, Susie et Rosalind, et elle est très amoureuse de son petit copain, Harvey. Ce tout petit détail la fait grandement hésiter.

Sabrina habite toujours avec ses deux tantes, Hilda et Zelda, mais aussi son cousin Ambrose. Ensemble, ils s’occupent d’un salon mortuaire et d’un cimetière pour animaux.

Bon, c’est le début des «spoilers». Vous serez avertis!

On rencontre aussi Mrs Wardwell, une prof à Baxter High, l’école où Sabrina et ses amis vont. En rentrant chez elle un soir, Mrs Wardwell manque de frapper une jeune fille qui semble en détresse. Coup de théâtre, c’est en fait un genre de démon qui travaille pour le Dark Lord (allô Harry Potter) et qui est envoyé pour s’assurer que Sabrina va bel et bien devenir une sorcière. Le démon tue, et possède le corps de Mrs Wardwell.

Si Sabrina accepte son destin d’être une sorcière, elle ira à l’Academy of the Unseen Arts, l’école pour les gens qui ont des pouvoirs. Trois soeurs que Sabrina appelle les «Weird Sisters» vont là, et elles ne pas veulent de Sabrina à leur école parce qu’elle est seulement à moitié sorcière (allô Hermione Granger!).

Mais l’émission explore aussi un sujet d’actualité, celui de la masculinité toxique. Quand Susie, se fait harceler, et même agresser, par des joueurs de football parce qu’elle est androgyne, Sabrina n’accepte pas ça.

Elle tente d’avoir de l’aide du directeur de l’école, mais celui-ci met la faute sur Susie et ne veut rien faire. Mais rassurez-vous, Sabrina a plus d’un tour dans son sac. Elle apprend qu’il a peur des araignées, alors elle envoie une TONNE d’araignées chez lui. Bye directeur méchant!

Sabrina annonce à son copain Harvey qu’après sa fête de 16 ans, elle va changer d’école et déménager. Il sait qu’elle lui cache quelque chose. Sabrina lui avoue qu’elle est une moitié-sorcière. Il freak out un peu, c’est compréhensible. Alors Sabrina lui efface la mémoire! Pratique.

Et là, ça devient graduellement de plus en plus étrange et on adore. Sabrina fait un rêve dans lequel elle voit ses parents et elle étant bébé. Puis, elle voit un second bébé, mais celui-ci a des sabots au lieu de pieds! Qu’est-ce que cela veut dire?

Sabrina a des doutes sur son baptême, mais ses tantes ne veulent rien savoir. C’est ce que ses parents voulaient, c’est ça qui va arriver. Ambrose suggère alors à Sabrina un sort qui l’aiderait à répondre à ses questions et elle a besoin d’une pomme. En allant cueillir les pommes, elle se fait attaquer par un épouvantail contrôlé par Mrs Wardwell.

Avec l’aide de Salem, elle est correcte. Mais la vision que lui donne la pomme est inquiétante! Elle voit les corps pendus de sorcières et un espèce de monstre qui ressemble drôlement au Gargoyle King de Riverdale.

On a plusieurs questions après le premier épisode:

1. Est-ce qu’il y a un lien entre la magie et ce qui se passe dans Riverdale en ce moment? Parce qu’on se rappelle que les deux villes sont dans le même univers, et super proche en plus!

2. Est-ce que Salem va toujours rester silencieux comme il l’est pour l’instant? On adorait le Salem parlant de la version sitcom!

3. Vers la moitié de l’épisode, les Spellman reçoivent le corps d’un jeune homme qui a été poignardé au salon funéraire. Il porte la marque des sorciers. Est-ce qu’il y a un chasseur de sorcières à Greendale?

Les 10 premiers épisodes sont sortis, alors on s’en reparle très bientôt!

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!