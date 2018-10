Télécom et pratiques trompeuses: toute l'industrie doit s'améliorer selon Bell

GATINEAU – Le géant des télécommunications Bell, éclaboussé par des allégations de pratiques de vente trompeuses et agressives, prétend que l’industrie doit faire mieux pour «renforcer la confiance» que lui porte les consommateurs.

«Nous reconnaissons, à la lumière des témoignages [entendus par le CRTC], que nous devons tous nous améliorer en tant qu’industrie», a dit le vice-président principal aux affaires réglementaires de Bell, Rob Malcolmson.

Les audiences publiques du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), chargé par le gouvernement Trudeau d’enquêter sur des pratiques de vente trompeuses et alléguées de câblodistributeurs, se sont conclues vendredi avec la parution fort attendue de Bell.

«Ça ne devrait pas prendre autant d'interactions [des consommateurs] avec Bell pour résoudre des problèmes», a admis le président des services résidentiels pour l’entreprise, Rizwan Jamal.

La commissaire Joanne T. Levy lui avait demandé de répondre aux consommateurs qui déplorent les heures perdues à tenter de faire valoir leur point auprès de Bell et d’autres entreprises de télécommunication lorsqu’ils s’estiment floués.

Tout en défendant ses employés, la principale entreprise visée par des plaintes a proposé vendredi au CRTC une série de cinq «mesures» qui, selon elle, devraient être imposées à tous les joueurs de l’industrie au pays.

Un client devrait toujours pouvoir annuler un nouveau service dans les 30 jours suivant l’installation sans frais de résiliation, a notamment soutenu M. Malcolmson.

Parmi les propositions, on retrouve aussi l’exigence des entreprises de dresser des listes de citoyens qui ne désirent pas être visés par des pratiques de vente au porte-à-porte.

Pas de code de conduite

Plusieurs consommateurs entendus par le CRTC et un regroupement communautaire demandent toutefois plus que des «mesures» et réclament la mise en place d’un nouveau code de conduite encadrant les tactiques de vente décriées.

La plupart des entreprises, comme Bell, Rogers, Vidéotron et Cogeco, s’opposent à une telle avenue.

«Cependant, si c’est ce que la commission décide, alors nous voulons faire partie intégrante du processus d’élaboration [d'un tel code]», avait précisé le vice-président principal en réglementation de Rogers, David Watt, plus tôt vendredi.

Vidéotron avait de son côté fait valoir jeudi que seules les entreprises «délinquantes» devraient faire l’objet de règles plus strictes.

Bell a été pointée du doigt par la majorité des intervenants entendus par le CRTC.

Selon un sondage Ipsos publié par le CRTC la semaine dernière, quatre Canadiens sur dix ont exprimé avoir été victimes de techniques de vente jugées agressives ou trompeuses.

Ce coup de sonde, qualifié de biaisé par tous les grands joueurs des télécoms, amplifierait selon ces derniers un problème qui n’est pas systémique.

Sur la colline parlementaire, les élus de l’opposition ont tous plaidé pour un resserrement des règles imposées à l’industrie, la plupart attendant toutefois de lire le rapport d’enquête du CRTC qui doit être déposé au plus tard en février prochain.