Tony Finau distance ses rivaux

L’Américain Tony Finau a pris l’avance au tournoi HSBC Champions des Championnats du monde de golf en ramenant une carte de 67, cinq coups sous la normale, durant la deuxième ronde disputée à Shanghai, en Chine, vendredi.

Le meneur affiche un cumulatif de 133 (-11), ce qui lui vaut une priorité de trois coups sur le trio formé de son compatriote Patrick Reed (72) ainsi que des Anglais Justin Rose (67) et Tommy Fleetwood (68).

Pour sa part, le Canadien Adam Hadwin (68) occupe le 21e échelon à égalité en vertu d’un total de 142 (-2).

Trois des cinq meilleurs golfeurs de la planète éprouvent passablement d’ennuis depuis le début de l’événement. Le détenteur du sommet du classement mondial, Brooks Koepka (74), se retrouve en 40e place avec un dossier de 146 (+2). Dustin Johnson (73), deuxième au monde, et Rory McIlroy (77), cinquième, ont respectivement joué 147 (+3) et 149 (+5), ce qui leur vaut les 46e et 58e rangs.