TOUT ce qui s’est passé dans RIVERDALE saison 3, épisode 3

«As Above, So Below», le troisième épisode de cette nouvelle saison de Riverdale, montre ce qui se passe vraiment sous la surface. La prison organise des combats underground, Pop a un speak-easy dans le sous-sol et on découvre qu'un jeu étrange est responsable de la mort de Ben et de Milton.

Avant de commencer, si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, vous pouvez relire le résumé de l'épisode 1 ainsi que le résumé de l'épisode 2.

Dans l'épisode 3, on retrouve nos personnages favoris trois semaines après le suicide de Ben. Allons-y par petits groupes, en débutant par...

Archie

Après l'émeute déclenchée par la partie de football, Archie est dans une cellule d'isolement.

Le directeur de la prison lui dit que, s'il veut en sortir, il devra participer à des combats de boxe illégaux entre prisonniers. Le directeur les organise pour divertir les gens et faire de l'argent avec des paris.

Et parce que notre Archie est un gars aux multiples talents, il est le meilleur au combat. Le directeur capote donc sur lui. Pour le féliciter après un bon match, il offre à Archie une bouteille de rhum de la compagnie Lodge. Clairement, c’est un message subtil qui veut dire que Hiram Lodge contrôle la prison, et donc le futur d’Archie.

Archie pète sa coche, détruit sa cellule et trouve un petit marteau. Il a donc une excellente idée: il va s'évader de prison. #YAS

Betty et Jughead

Nos deux enquêteurs favoris tentent de comprendre ce qui est arrivé à Milton et Ben. Ils trouvent que toute cette histoire avec le Gargoyle King, les deux gars morts, Ethel, l'arrivée en ville de la «Ferme», ça ressemble drôlement à une secte. Ils se séparent donc pour couvrir plus de terrain.

Le Gargoyle King fait partie du jeu Griffins & Gargoyles auquel Milton et Ben jouaient beaucoup avant de mourir. Jughead veut convaincre Ethel de lui donner le manuel de la secte, mais, pour ça, il devra jouer une partie avec elle. TENEZ-VOUS BIEN, LA GANG! Ethel et Jughead S'EMBRASSENT!

Rassurez-vous, ça fait partie du jeu. Mais quand même! La partie se termine avec Ethel qui boit du poison et, heureusement, Jughead l'amène à l'hôpital à temps.

Pendant ce temps, Betty tente d’infiltrer la «Ferme» et réalise que sa mère a dit TOUS leurs secrets aux autres membres! Genre, tout sur Chic, sur le Black Hood et même le fait qu’ils ont tué un homme dans la saison précédente. Ça semble dangereux, tout cela.

Bref, on comprend bien vite que FP, le papa de Jughead, et Alice, la maman de Betty, en savent BEAUCOUP plus qu’ils ne le prétendent à propos du jeu Griffins et Gargoyles, et ils ont l’air d’en avoir très peur! Oh! Et ils ont une aventure, maintenant! Jughead et Betty deviendront peut-être frère et sœur?

Là, ce qui est TROP cool, c’est que le prochain épisode sera un flashback dans lequel tous les acteurs vont jouer leurs parents. Alors on va en apprendre plus sur le jeu et sur des morts similaires qui ont eu lieu quand les parents étaient au secondaire. En attendant, REGARDEZ LA PROMO! #OMG

Veronica et tout le reste

De son côté, Veronica ouvre enfin le speak-easy avec l’aide de notre couple préféré, Choni.

Le Bonne Nuit, c'est son petit nom, est magnifique. Ils n’y servent que des «mocktails» (des cocktails sans alcool) et Josie est la chanteuse officielle.

Mais, bien sûr, rien ne peut bien aller: Penny Peabody tente de mettre Veronica dans le caca en lui envoyant de la drogue et le shérif en même temps.

Mais Veronica n’est pas dupe! Non seulement échappe-t-elle à ce coup monté, mais elle se venge en prenant des photos du labo de drogue de son père et de Penny Peabody! BOOM.

Alors, tout est bien qui finit bien pour elle. À part que son chum est en prison et que son père est un fou furieux...

BREF

D’après nous, on va enfin avoir des réponses à plusieurs de nos questions dans l’épisode flashback. On a surtout hâte d’en savoir plus sur le jeu Griffins & Gargoyles et de voir les looks PARFAITS des enfants qui jouent leurs parents.

Par contre, il n’y aura pas d’épisode la semaine prochaine. L’épisode 4 sortira le 8 novembre! Patience.



*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!