Trente ans d’engagement

La Fondation Québec Philanthrope célébrera, le mercredi 14 novembre, de 11 h 30 à 13 h 30, la Journée nationale de la philanthropie ainsi que son 30e anniversaire d’engagement auprès de la communauté dans la grande région de Québec, de la Chaudière-Appalaches et de ses environs.

Les festivités de la Fondation se déploieront dans la Salle Alizé de l’Aquarium du Québec, le temps d’un repas dans une formule conviviale. Le prix comprend une visite du site de l’Aquarium jusqu’à 16 h. Renseignements : www.quebecphilanthrope.org. Yves Gaudet, collectionneur, organise un événement pour les collectionneurs sportifs le dimanche 28 octobre, de 10 h à 15 h, à l’Auberge Québec, 3055, boulevard Laurier, à Québec. Plusieurs exposants y seront pour vendre, acheter ou échanger des objets de collection reliés aux sports. Renseignements : 819 674-1963.

L’Intemporel a 10 ans

Photo courtoisie

L’équipe de La Société Alzheimer de Québec et ses invités ont souligné, le 13 octobre dernier à l’Aquarium du Québec, le 10e anniversaire du centre de jour l’Intemporel. Il y a 10 ans, le centre de jour accueillait huit participants et était ouvert une seule journée par semaine. L’Intemporel accueille maintenant une cinquantaine de participants et est ouvert à raison de cinq jours par semaine. Voici, en compagnie d’Ève-Marie Lortie (à l’avant-plan), marraine d’honneur, l’équipe de La Société Alzheimer de Québec. De gauche à droite : France Le Bel, directrice générale ; Laurie Levesque et Tania Fontaine, intervenantes sociales ; Geneviève Foster, adjointe administrative ; Jessica Bédard, chargée de projets aux événements ; Josée Vaillancourt, intervenante sociale ; Céline Pichette, agente de bureau ; Marianne Chamberland, intervenante sociale ; Louise Caron, agente de bureau aux événements ; Émilie Gaudreault, coordonnatrice aux événements et communications ; et Vanessa Grondin, intervenante sociale.

La Blanche et La Noire

Photo courtoisie

La Fondation Le Petit Blanchon a réalisé un véritable coup de maître à l’occasion de sa 6e activité-bénéfice « La Blanche et La Noire », le 12 octobre dernier au Capitole de Québec, puisque l’événement, présenté sous la présidence d’honneur d’Hélène Michel, CPA auditrice, CA Associée Mallette S.E.N.C.R.L., a permis d’amasser 245 000 $. Cette somme permettra à la Fondation de poursuivre sa mission, soit de permettre aux enfants polytraumatisés de jouir d’un milieu de vie sécuritaire qui les aide à rebâtir leur confiance (Maison Le Petit Blanchon) et de croire en un projet de vie en se raccrochant à l’école (Phare du Blanchon). Sur la photo, dans l’ordre habituel : Claire Pimparé, porte-parole de la Fondation Le Petit Blanchon ; Marie-Josée Turcotte, administratrice de la Fondation ; Valérie Pelletier, chef de service à la Maison Le Petit Blanchon ; Karyne Giguère, chef de service, Phare du Blanchon, Un lieu pour apprendre ; et Guy Boutin, président de la Fondation Le Petit Blanchon.

La retraite pour Sylvie

Photo courtoisie

Sylvie Boulette, directrice générale adjointe à Cité Joie, vacances, répit, plein air, quitte aujourd’hui pour une retraite bien méritée. Entrée à Cité Joie le 16 juin 1978, Sylvie a passé plus de 40 ans au sein de l’organisme à but non lucratif dédié à l’accueil de personnes handicapées pour des séjours vacances de Lac-Beauport. Caroline Boudreault a été engagée il y a quelques mois à titre d’adjointe administrative.

Anniversaires

Photo courtoisie

Fabienne Larouche (photo), scénariste, productrice québécoise, 60 ans... Bernard Thiboutot, directeur, développement commercial et marketing Aéroport Jean-Lesage, 59 ans... Steve Rogers, lanceur avec les Expos (1973-85), 69 ans... Raynald Brière, ex-vice-président exécutif du conseil, RNC Média, 71 ans... Hillary Rodham Clinton, femme politique américaine, épouse de Bill Clinton, 71 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 26 octobre 2016. Léo Rinfret (photo), 96 ans, fondateur de Rinfret Volkswagen à Lévis... 2015. Sam Sarpong, 40 ans, acteur, animateur de télévision et mannequin britannico-américain... 2014. Oscar Taveras, 22 ans, jeune voltigeur des Cards de St-Louis (LNB)... 2012. Arnold Greenberg, 80 ans, cofondateur des boissons Snapple... 2008. Hélène Fortin, 49 ans, soprano originaire de Dolbeau-Mistassini.