«Un garçon magnifique»: Timothée Chalamet et Steve Carell sont parfaits

Le long-métrage Un garçon magnifique, adapté d’une histoire vraie, vaut le détour pour les performances de Timothée Chalamet et de Steve Carell, tous deux éblouissants.

Nic Sheff (Timothée Chalamet) a tout pour être heureux: un père, David (Steve Carell), et une belle-mère (Maura Tierney) aimants et attentifs, une mère (Amy Ryan) qu’il voit pendant les vacances, un environnement stimulant. Il se met à essayer différentes drogues et, lorsqu’il arrive à la méthamphétamine (crystal meth), la sensation qu’il éprouve est celle d’enfin «voir le monde en Technicolor».

David est dépassé par une situation qu’il ne comprend pas. Ce père journaliste utilise alors ses réflexes professionnels. Il cherche, creuse, fouille, interroge un médecin (Timothy Hutton) qui lui explique en quoi le crystal meth est la pire des drogues, et quels sont ses effets à long terme sur le cerveau.

Nic tombe très bas – certains aspects qu’il racontera plus tard dans son autobiographie ne sont pas montrés dans le long-métrage – , tente de décrocher, reprend des études, chute, rechute, se rend en désintox, vole son père, etc.

En adaptant cette histoire – il a utilisé les autobiographies du père et du fils – pour le grand écran, le réalisateur et coscénariste Felix Van Groeningen (Alabama Monroe a gagné le César du meilleur film étranger, en plus d’avoir été nommé aux Oscar) s’attache à brosser un portrait le plus réaliste possible de la dépendance à la méthamphétamine. En alternant les points de vue des deux protagonistes – notamment au moyen de retours sur l’enfance de Nic –, il propose une vision globale qui manquera toutefois de cœur pour certains spectateurs, et ce, malgré une trame sonore et des couleurs chaudes destinées à contrebalancer la gravité du propos.

Si Un garçon magnifique sort du lot et devient un long-métrage à ne pas manquer en ce début de saison des prix cinématographiques, c’est en raison des prestations des comédiens.

Steve Carell, avec toujours autant de talent, poursuit sa reconversion en acteur dramatique et apporte au personnage de David l'humanité et la chaleur dont il avait fait preuve dans Un amour fou (2011). Mais c’est sans conteste Timothée Chalamet qui trouve ici, une fois de plus, un rôle à la mesure de son immense talent. Révélé l’an dernier dans l’exceptionnel Appelle-moi par ton nom, le Franco-Américain de 22 ans s’impose ici comme l’acteur le plus prometteur de sa génération. Il insuffle au personnage de Nic son naturel, sa sincérité et sa passion. À voir.

N.B. Le film a pris l’affiche en sortie limitée dans quelques salles à Montréal. Il sera présenté partout dans la province dès le 2 novembre.

Note: 4 sur 5