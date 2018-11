Un «jardin secret» à 5h de Montréal à voir au moins une fois dans votre vie

Fleurs, vignes et plantes tropicales se côtoient dans cet incroyable «jardin secret» situé à quelques heures de route de Montréal.

C’est au Isabella Stewart Gardner Museum, en plein cœur de Boston, que vous pourrez retrouver cet espace vert à couper le souffle.

En plus d’offrir un endroit où prendre de magnifiques photos et où se ressourcer, le Isabelle Stewart Gardner Museum abrite des centaines d’œuvres d’art contemporain et classique.

Des séries de concerts et d’autres évènements culturels y sont également organisés tout au long de l'année.

Pour visiter ce musée hors de l’ordinaire, vous devrez toutefois rouler jusqu’au Massachusetts (soit environ 5 h de Montréal), mais le déplacement en vaut la peine.

Vous aurez même droit à un spectacle différent selon la période de l'année à laquelle vous y allez, puisque les plantes y changent tous les mois.

Impossible de ne pas être charmé par le décor incroyable qu’offre le Isabella Stewart Gardner Museum à Boston.

Isabella Stewart Gardner Museum

15 $ l’entrée / 10 $ pour les étudiants

25, Evans Way, Boston, Massachusetts

