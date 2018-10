Un magasin de chasse assailli par les flammes

Un magasin de chasse et pêche de Sainte-Croix, en Chaudière-Appalaches, a été la proie des flammes la nuit dernière, tandis que la saison de la chasse bat toujours son plein.

Un incendie s’est déclenché au cours de la nuit, peu après minuit. Des flammes étaient alors visibles à l’arrière de l’immeuble de Sainte-Croix Sports, un commerce de chasse et pêche.

Photo Courtoisie

Une trentaine de pompiers ont combattu l’incendie durant environ deux heures. Le service incendie de Laurier-Station est venu prêter main-forte.

« La fumée et la chaleur ont fait beaucoup de dommages dans le commerce », indique le copropriétaire Dominic Lemay, qui détient le magasin avec ses parents.

Bien qu’il ne soit pas encore fixé sur l’ampleur des dégâts, M. Lemay s’attend à ce que l’inventaire soit une perte totale. « Je ne vois pas comment on pourrait sauver quelque chose là-dedans. Les trois quarts du stock sont des vêtements », explique-t-il, lui qui craint que la bâtisse soit aussi irrécupérable.

Le feu aurait possiblement pris naissance dans l’atelier, dans la section arrière du bâtiment. La thèse criminelle aurait été écartée par les enquêteurs, selon le copropriétaire. Celui-ci redoutait d’abord un vol d’armes à feu lorsque le système d’alarme a retenti en pleine nuit, un crime dont a été victime un autre commerce dau Lac-Saint-Jean il y a une dizaine de jours.

Priorité aux chasseurs

Malgré l’incertitude qui plane sur l’avenir du commerce, Dominic Lemay dit avant tout vouloir trouver des solutions pour accommoder les clients du magasin, alors que la saison de la chasse bat son plein.

« Nos clients qui ont des armes en réparation et tout ça, on veut les accommoder le mieux possible », pointe-t-il.

Les démarches avec l’assureur seront entreprises au cours de la journée, ajoute-t-il. « Rebâtir, déménager ou tout refaire... on ne sait pas encore. Toutes les options sont encore à évaluer », affirme M. Lemay.

D’ici là, Sainte-Croix Sports fermera pour une « période indéterminée ». L’entreprise emploie sept personnes. Cinq d’entre elles y oeuvrent à temps plein, dont les trois copropriétaires.