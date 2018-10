Une Québécoise fait fureur à The Voice Kids

Une jeune chanteuse québécoise qui fête ses 15 ans, demain, a fait l’unanimité lors des auditions à l’aveugle de l’émission The Voice Kids, en France, en chantant un classique de Led Zeppelin.

Les fauteuils des quatre coachs se sont retournés pendant que Mathilde Robitaille, une adolescente qui avait déjà atteint les demi-finales de la première saison de La Voix Junior, au Québec, chantait Whole Lotta Love, ce vendredi.

Décrite comme une «showgirl» sur le compte Twitter officiel de l’émission, Mathilde a choisi de poursuivre l’aventure avec Jenifer, au détriment des autres coachs, Soprano, Amel Bent et Patrick Fiori.

Chez Jenifer, elle rejoint d’autres Québécois. Le duo frère-sœur Camila et Zion Luna, 12 et 14 ans, ont aussi obtenu leur billet pour la prochaine étape, la semaine dernière, après avoir suffisamment impressionnés les coachs avec Chained th the Rhythm, de Katy Perry.