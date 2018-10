Une question d’orientation sexuelle

Il m’est arrivé de lire dans votre Courrier l’inquiétude que crée chez certains l’identification de leur orientation sexuelle. Être gai ou homosexuel est une grosse question, surtout quand on est né dans une famille étroite d’esprit. Car malheureusement, il y en a encore !

Pour rassurer tout le monde : les homosexuels sont nés ainsi. La nature les a ainsi fabriqués. Leur ADN est bâti comme ça. De plus, je les enjoins à s’efforcer de mener une vie normale, sans contraintes et sans cachettes. La seule autre obligation qu’ils ont, c’est de donner un sens à leur vie. Car ça, c’est essentiel, quelle que soit notre orientation sexuelle !

Tout le monde sait que la sexualité peut être ambiguë à l’adolescence jusqu’à la mi-vingtaine, et certains peuvent se poser des questions sur la leur. Mais comme on est tous des enfants de Dieu, j’aurais tendance à dire que la nature a juste mal travaillé dans certains cas. C’est pourquoi il importe que chacun travaille sa confiance en soi et son estime de soi pour ne pas être perturbé par une semblable découverte.

Moi qui suis hétéro, une seule chose me dérange chez les homosexuels, c’est leur besoin constant, pour ne pas dire indu, de faire la promotion de leur orientation. Non mais, vivez bon dieu et n’achalez pas le monde avec vos tendances. Moi, je suis hétéro et je ne passe pas mon temps à dire au monde que je le suis. Je vis mon hétérosexualité en laissant le reste du monde tranquille. Avant de terminer, je souligne à vous ainsi qu’à tous vos lecteurs que la « Gay Parade » me déplaît énormément et qu’au final, je me demande s’il ne faudrait pas une « Hétéro Parade » ?

André Tremblay, Ph.D., philosophie

Sous des dehors en apparence positifs, votre mot est désobligeant. Pire encore quand je lis votre signature. Comment un docteur en philosophie ne peut-il pas savoir que les homosexuels ont encore à se défendre et se valoriser pour être reconnus comme tels ? Que le fait qu’il soit désormais reconnu que leur orientation sexuelle est inscrite en eux depuis leur naissance ne leur donne pas automatiquement droit de vie dans la cité majoritairement hétérosexuelle ? N’oubliez jamais que quand, comme vous et moi, on fait partie de cette majorité, ça rend la vie pas mal plus facile.