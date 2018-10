Une remontée inachevée

SAGUENAY | Malgré une remontée tardive en troisième période, les Saguenéens de Chicoutimi se sont inclinés par la marque de 4-3 en tirs de barrage face au Drakkar de Baie-Comeau, vendredi soir devant plus de 2600 spectateurs rassemblés au Centre Georges-Vézina.

Le meilleur pointeur des Nord-Côtiers, Ivan Chekhovich, a été le premier à s’inscrire sur la feuille de pointage après s’être faufilé entre les défenseurs.

Les locaux ont cependant répliqué en fin de première période quand Jesse Sutton a récupéré un retour de lancer, mais le défenseur du Drakkar Christopher Ortiz a rapidement redonner les devants à son équipe d’un tir du point d’appui.

Une période à oublier

Les Saguenéens ne l’ont pas trouvé drôle lors du deuxième vingt. Limité à seulement trois lancers, les hommes de Yanick Jean ont passé la majeure partie de l’engagement à se défendre dans leur territoire. Heureusement pour eux que leur gardien Alexis Shank était en grande forme puisque ce match aurait pu prendre une autre tournure.

Le gardien des Sags totalisait pas moins de 17 arrêts mais il a fini par céder peu de temps avant le son de la sirène lorsque D’Artagnan Joly l’a surpris d’un bon tir du poignet.

«On s’est mis nous-mêmes dans le trouble en restant en désavantage numérique, nous avons été égoïstes et ça nous a mis dans le pétrin, a lancé le pilote des Sags, Yanick Jean. Nous étions dans le coup et ils ont eu deux bons chanceux en première période, mais nous avons été très bons à cinq contre cinq et je n’ai rien à dire de cet effort-là»

Les Sags ne baissent pas les bras

Tirant de l’arrière 3-1 au début du troisième vingt, les Saguenéens n’avaient pas dit leur dernier mot. À mi-chemin dans la période, Jérémy Fortin a réduit l’écart à un but en ne cessant jamais de piocher pour pousser la rondelle au fond du filet.

Puis quelques minutes avant la fin de la rencontre, la jeune recrue de 16 ans Théo Rochette a saisi un retour de lancer à la gauche de Kyle Jessiman pour envoyer tout le monde en surtemps.

Malgré une tonne de chances de marquer, la période de prolongation n’aura pas fait de maître. C’est finalement l’espoir des Flames de Calgary D’Artagnan Joly qui a donné la victoire aux siens.

Les deux équipes se retrouveront cet après-midi au Centre Henry-Leonard de Baie-Comeau.