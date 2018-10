[VIDÉO] Voici le top 10 des raisons à donner à votre entourage pour jouer à Red Dead Redemption 2 ce weekend

Enfin! Red Dead Redemption 2 arrive en boutiques aujourd'hui!

Alors que plusieurs joueuses et joueurs installent actuellement le jeu, on vous propose un palmarès de raisons à donner à votre entourage pour vous improviser cowgirl et cowboy ce weekend.

1 — C’est «éducatif»

C’est un peu comme un cours d’histoire (et on a appris que les couilles des chevaux rétrécissent au froid)

2 — C’est économique

Si on compare le prix au nombre d’heures à jouer + le mode en ligne, c’est plus économique que sortir au cinéma. Pierre-Yves McSween serait fier

3 — C’est social

On peut en jouer en ligne. On peut y croiser d’autres joueurs. Je ne suis pas seul dans mon salon, maman.

4 — C’est tendance

C’est le jeu du moment. Si tu ne joues pas, quelqu’un va te vendre le punch lundi de toute façon

5 — C’est écologique

Le nombre d’heures que je joue = le nombre d’heures où je ne roule pas en voiture ou que je jette des détritus dans la poubelle, etc.

6 — C’est nationaliste

Jouer consomme de l’électricité. J’aide Hydro-Québec, une fierté, par la même occasion. Je suis un héros

7 — C’est bon pour les autres

Pendant que je joue, je ne peux publier de vidéos de minous sur Facebook qui vient polluer les fils de mon entourage. C’est un gros sacrifice, mais il faut bien que quelqu’un le fasse.

8 — C’est productif

Sois je joue en fin de semaine, sois je joue en soirée en semaine et ça va nuire à ma performance au travail ou à l’école

9 — C’est historique

2018 a été une année étonnante en jeux vidéo. Alors qu’on pensait que Spider-Man serait le jeu AAA de l’année, la rumeur veut qu’il sera détrôné par RDR2. Faut vérifier ça!

10 — C’est Red Dead Redemption 2!

Laissez-moi jouer, mautadine. Ça fait des années que je l’attends!