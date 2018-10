Volkswagen lance un nouveau VUS, mais pas pour le Canada

Le Volkswagen Tiguan a maintenant un petit frère: le T-Cross. Mais gardez-vous une petite gêne avant de courir chez votre concessionnaire pour commander votre exemplaire.

Construit à partir de la plateforme modulaire MQB, celle-là même qui sert au développement d’à peu près tous les modèles de Volkswagen vendus chez nous, le nouveau T-Cross sera offert avec un choix de quatre motorisations différentes et proposera plusieurs technologies d’aide à la conduite.

Le petit VUS fera bientôt son apparition sur le routes d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Sud. Toutefois, même si plusieurs conducteurs canadiens pourraient facilement tomber sous son charme, Volks n’envisage pas de commercialiser le T-Cross chez nous et chez nos voisins Américains.

Pas de T-Cross, mais...

«Le T-Cross est pensé et construit pour un marché plus européen», nous explique simplement Thomas Tetzlaff, directeur des relations publiques chez Volkswagen Canada.

Reste qu’avec la popularité indéniable des VUS de plus petit format et le gabarit plus imposant de la nouvelle génération du Tiguan, il y a assurément de la place pour un modèle de ce genre dans l’alignement de Volks en Amérque du Nord.

Selon Thomas Tetzlaff, Volkswagen travaillerait d’ailleurs sur un VUS de plus petit format qui serait «spécialement adapté au marché nord-américain».

M. Tetzlaff a aussi confirmé que le Volkswagen Atlas Cross Sport, dont le concept a été présenté au Salon de New York au printemps dernier, sera commercialisé chez nous autour de l’hiver 2019-2020.