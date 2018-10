FILION, Yvon



Le 23 octobre 2018, entouré de sa famille qui l'aimait profondément, est décédé d'une pneumonie à l'âge de 85 ans, M. Yvon Filion, époux de feu Mme Yolande Bergeron. Il était domicilié à Giffard. Il laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Claude Richard) et Michel (Aline Giroux); ses petits-enfants: Marie-Laurence (Alexandre Dion) et Lisa-Marie (Kéven Desroches); ses arrière-petits-enfants: Alec et bébé (à venir) Desroches et Léa Dion; ses petits-enfants par alliance: Éric Richard, Karine Richard (Marc-Antoine Guay), Julien Dorval et Alain Dorval (Geneviève Carrier); sa sœur Thérèse (feu Gérard Labrie) et sa belle-sœur Raymonde Marcoux (feu Jean-Marc Filion). Il laisse également dans le deuil plusieurs nièces et neveux, cousines et cousins ainsi que des ami(e)s. La famille vous accueillera le jeudi 1 novembre de 19h à 22h et vendredi, jour des funérailles de 12h à 13h30 au centre commémoratifet de là au cimetière paroissial rue Loyola. La famille désire remercier le personnel soignant de l'unité des soins intensifs de l'hôpital Saint-François-d'Assise, en particulier Caroline Turgeon ainsi que Brigitte Patoine infirmière au Centre de jour Yvonne-Sylvain pour leur dévouement, soins et gentillesse. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. www.cancer.ca