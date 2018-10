L'ABBÉ, Cécile Prémont



À Beauport, le 22 octobre 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Cécile Prémont, épouse de feu M. Alexandre L'Abbé. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairelundi jour des funérailles de 9h à 10h30.et de là au cimetière paroissial. Outre son époux, elle est allée rejoindre son fils Luc. Elle laisse dans le deuil ses enfants, gendres et belles-filles: Raynald (Rachel Dubé), Louise (Pierre Allard), Sylvie (Guy Gagnon), Aline (Pierre Doré), Yves (Ginette Légaré) et Danielle; ses petits-enfants: Mariève, Florence, Amélie, Nicolas, Ariane, Catherine et leurs conjoints; ses arrière-petits-enfants: Alexandra, Raphaël, Laurence et Georges. Elle quitte également son frère Joseph Prémont (feu Claudette Lafrance), plusieurs beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines des familles Prémont et L'Abbé ainsi que ses deux grandes amies: Georgette et Noëlla. La famille désire témoigner toute sa reconnaissance aux membres du personnel de l'Auberge Aux Trois Pignons pour la qualité et la grande humanité des soins prodigués. Ils ont largement contribué à embellir les dernières années de sa vie par leur gentillesse et leur présence chaleureuse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Québec, 245 rue Soumande, bureau 218 Québec (Qc), G1M 3H6. Par téléphone 418 527-0075.