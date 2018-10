LEVESQUE, Aubert



Décédé à l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec le 21 octobre dernier entouré de sa famille, M. Aubert Levesque était le fils de feu dame Bernadette Sirois et de feu monsieur Georges Levesque. Natif de Trois-Pistoles, il demeurait maintenant à Québec. L'inhumation des cendres aura lieu le printemps prochain lors d'une cérémonie familiale. Il laisse dans le deuil ses 3 fils: Dany, Stéphane et Eric; ses 2 petits-enfants: Elyssa et Lohan; les autres membres de sa famille ainsi que ses amis. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de l'hôpital pour les bons soins prodigués.