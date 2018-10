Antoine Corriveau: artiste enflammé

L’an dernier, pour son album Cette chose qui cognait au creux de sa poitrine sans vouloir s’arrêter, Antoine Corriveau a fait le plein de nominations dans plusieurs galas (GAMIQ, ADISQ, prix Polaris). Le voici de retour cet automne avec un mini-album, Feu de forêt, lancé sur la même étiquette que Patrick Watson et The Barr Brothers.

Étiquette montréalaise très réputée, Secret City Records compte dans ses rangs plusieurs artistes très aimés de la scène indie pop rock anglophone (Leif Vollebekk, Richard Reed Parry, Plants and Animals, Basia Bulat, etc.). Pour la toute première fois, la compagnie fait une incursion du côté francophone, avec Antoine Corriveau.

« C’était une association qui allait de soi, dit l’auteur-compositeur. C’est une famille musicale à laquelle je m’identifie beaucoup. Ils ont des artistes dont je suis le travail depuis longtemps. Ce sont des mélomanes. Quand ils sont venus me voir en spectacle, ils ont eu un coup de cœur, même si je chante en français. »

Cette nouvelle signature pour Antoine Corriveau n’est pas étrangère à son désir de percer davantage le marché européen. « Je ne te cacherai pas que ça fait partie de mes projets, dit-il. Ils ont des bureaux en Europe. J’aimerais développer la France, la Belgique et la Suisse. »

Chanter en français

Il y a quelques années, le magazine français Le Point décrivait Antoine Corriveau comme étant « le Bashung québécois », en plus de le mettre dans sa liste des cinq nouvelles voix à surveiller. L’auteur-compositeur croit-il en ses chances de séduire le public outre-mer ?

« Depuis Les Ombres longues, en 2014, il y a des gens là-bas qui suivent mon travail, dit-il. Avec le nouvel EP, on a des projets d’y retourner. En ce moment, il n’y a jamais eu d’immense offensive là-bas, mais ça se passe déjà bien quand j’y vais. »

Aimerait-il profiter de sa nouvelle association avec Secret City Records pour écrire quelques chansons en anglais ? « Je ne pense pas, honnêtement. J’ai déjà chanté en anglais, en interprétant la chanson de quelqu’un d’autre.

Mais je n’écrirais pas en anglais. Ce n’est pas mon langage principal. Je n’ai pas l’impression que je réussirais à mettre en mots ce que je veux dire. L’écriture, c’est l’une des choses que j’aime le plus de mon travail. »

Chansons déconstruites

Dans quelques jours paraîtra le mini-album de quatre pièces, Feu de forêt. L’album est né de l’idée de compléter le dernier disque de Corriveau. « En décembre dernier, j’ai fait un spectacle à l’Usine C avec six musiciens. C’était la représentation sur scène de mon dernier disque. Et comme je voulais un peu compléter le répertoire du spectacle, j’ai écrit ces nouvelles chansons. L’EP aurait pu sortir ce soir-là. »

À Coup de cœur francophone, Antoine Corriveau fera un spectacle dont le noyau sera constitué des quatre nouvelles chansons : Feu de forêt, Deux femmes, 1982 et Mon cœur paré passera partout.

« On va aussi réarranger les chansons des deux autres albums. J’ai monté un groupe qui va me permettre d’aller plus loin. On va déconstruire les chansons, regarder comment on peut les réinventer. » Ce concert unique comprendra aussi des projections et illustrations de l’artiste Mathilde Corbeil.

Une fois ce spectacle passé, Antoine Corriveau commencera à travailler sur de nouvelles chansons. « Ce sera une année de création et de studio, dit-il. Si tout va bien, on aimerait que le prochain album sorte à l’automne 2019. »

► Le mini-album Feu de forêt sera en vente le 2 novembre. Antoine Corriveau sera en spectacle le 9 novembre au Club Soda, dans le cadre de Coup de cœur francophone. Pour les infos : antoinecorriveau.com.