Automne reposant

Parce que l’automne est synonyme de cocooning, on se dirige au gîte l’Escale celtic. Attrayante détente et plaisant bien-être s’y réunissent dans un cadre chaleureux.

C’est dans un écrin de verdure à Magog, dans les Cantons-de-l’Est, qu’on se laisse charmer par l’architecture d’époque du bâtiment de 1880 et l’approche axée sur le bien-être du gîte l’Escale celtic. Le lieu d’hébergement unique de Catherine Morice et de Pascal Pridannikoff est parfait pour une pause agréable centrée sur soi ainsi que pour une relaxation bénéfique afin de décrocher du quotidien.

Que du bien

L’Escale celtic propose trois jolies chambres arborant la thématique celte faisant référence à la Bretagne et à la Normandie, d’où sont originaires les propriétaires arrivés au Québec il y a un peu plus d’un an. Ces derniers ont alors donné un nouvel envol à leur vie et transformé leur résidence en gîte. Les chambres Dinan, Saint-Malo et Mont-Saint-Michel disposent d’une salle de bain privée, d’un grand lit de même que de documentation touristique et de photos en référence à leur nom. Elles sont associées à des états (Expression de soi, Oser être soi et Prendre soin de soi), qui sont tantôt apaisants et relaxants, tantôt revitalisant et fortifiants, ou encore des états de bien-être et de réconfort. Catherine, spécialiste de chromothérapie, a associé une couleur à chacune pour révéler une énergie précise. Il en est ainsi dans chaque pièce du gîte.

Photo courtoisie, Annie Girard

Soins et déjeuner

Le gîte propose un cadre chaleureux propice au calme et au ressourcement. En salle de détente, la méditation et les bols tibétains apportent équilibre et harmonie alors que la réflexologie aide au bon fonctionnement des organes. Au déjeuner, on sert des produits locaux pleins de saveurs. Yaourt, musli, salade de fruits, compote, fromages de l’abbaye­­­ Saint-Benoît-du-Lac, confitures et caramel au beurre salé maison s’accompagnent d’un plat breton. La galette de sarrasin au saumon fumé ou au jambon ou les crêpes au sirop d’érable ou au caramel sont prisées, tout comme le pain doré qui se veut plutôt québécois. Enfin, le riz au lait fait le bonheur des gourmands.

Photo courtoisie, Annie Girard

À savoir

Tarifs

Une nuit en occupation double à partir de 90 $ incluant le déjeuner.

Services

Le salon et la salle à manger sont accessibles­­­ en tout temps. Privatisation complète de l’auberge en famille ou entre amis. Divers forfaits et ressourcement offerts.

Activités sur place

Au jardin, même s’il fait frais, on profite du coin méditation et on se repose dans l’un des hamacs ou dans la galerie couverte. En soirée, on se réunit autour du feu.

Activités tout près

On fait de la randonnée dans les rues autour du gîte ou au parc du Mont-Orford.

Coordonnées

L’Escale celtic

689, chemin de l’Auberge

Magog (Québec)

J1X 0N2

Téléphone : 819-571-2496

www.lescaleceltic.com