Cinq films à voir en primeur

La 37e édition du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue (FCIAT) qui prend son envol ce soir à Rouyn-Noranda offre aux cinéphiles de la région la possibilité de voir plus d’une soixantaine de films en provenance d’une vingtaine de pays, dont plusieurs seront présentés en primeur.

À quelques heures du coup d’envoi de l’événement, le président du festival, Jacques Matte, a accepté de nous faire cinq suggestions de films à voir.

L’amour

Mettant en vedette Paul Doucet et Fanny Mallette, ce nouveau film du cinéaste québécois Marc Bisaillon (La vérité, La lâcheté) assurera l’ouverture du festival, ce soir. « C’est un film percutant qui est tiré d’une histoire vraie, indique Jacques Matte. C’est un drame qui est raconté un peu comme un thriller. On trouvait que c’était parfait pour ouvrir le festival. »

À tous ceux qui ne me lisent pas

Ce premier long métrage du cinéaste québécois Yan Giroux sera aussi présenté en première mondiale à Rouyn-Noranda, quelques semaines avant sa sortie en salles. « C’est un film sur la vie d’Yves Boisvert, qui était en quelque sorte un poète maudit qui a fondé le festival de poésie de Trois-Rivières et qui a écrit une trentaine de livres, explique Jacques Matte. Il a eu une vie assez agitée et rock’n’roll. C’est un film qu’on aime beaucoup et qui parle de poésie, ce qui est assez rare au cinéma. »

En liberté !

Mettant en vedette Adèle Haenel, Pio Marmai et Audrey Tautou, cette nouvelle comédie du réalisateur français Pierre Salvadori (Hors de prix) sera présentée en clôture du festival, jeudi soir. « Salvadori est un ami du FCIAT, rappelle Jacques Matte. Il est venu deux ou trois fois dans le passé. Son film En liberté ! a eu une ovation d’une douzaine de minutes au Festival de Cannes en mai dernier. Ce qui est le fun, c’est qu’il sort en France en même temps qu’il sera présenté à Rouyn-Noranda. »

Mon Ket

Cette comédie franco-belge raconte l’histoire d’un petit magouilleur qui décide de s’évader de prison pour aller s’occuper de son fils de 15 ans. « C’est le premier film du comédien François Damiens, qui s’est fait connaître avec son rôle du père dans La famille Bélier, indique Jacques Matte. Le film a été tourné avec des caméras cachées. C’est une proposition très intéressante. »

Dilili à Paris

Ce nouveau film d’animation du réalisateur français Michel Ocelot (le créateur de Kirikou) sera présenté en première québécoise à Rouyn-Noranda. « Nous sommes très fiers de pouvoir présenter la nouvelle création de Michel Ocelot, qui est venu au festival à deux reprises dans le passé, souligne Jacques Matte. Il ne pourra pas venir cette fois-ci parce qu’il est à Rome, mais il nous a envoyé un beau message pour nous remercier de présenter son film. »

Le 37e Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue se déroule à Rouyn-Noranda jusqu’au 1er novembre.