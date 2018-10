Cocktail météo: de la neige, du grésil et de la pluie verglaçante dans plusieurs régions du Québec

Le Québec aura droit dès samedi soir à tout un cocktail météo, alors que plusieurs régions de la province peuvent s’attendre à un mélange de neige, de grésil et de pluie verglaçante.

À Montréal, en début de soirée, il neigeait abondamment, de quoi faire sourire les rares personnes qui ont déjà fait installer leurs pneus d’hiver!

C’est une dépression provenant du sud-est des États-Unis qui est responsable de ce mauvais temps devant affecter l'ensemble du territoire, exception faite du nord-ouest, comme l’Abitibi-Témiscamingue.

La grande région de Québec, incluant Lévis, Bellechasse et la Côte-de-Beaupré/île d’Orléans, peut s’attendre à des vents allant jusqu’à 90 km/h, de samedi soir jusqu’à dimanche matin.

La Beauce, le Bas-Saint-Laurent et le Témiscouata recevront de deux à cinq millimètres de pluies verglaçantes dans la nuit de samedi à dimanche.

Dimanche, c’est de la pluie qui viendra compléter le portrait d’un week-end aux saveurs résolument automnales.

L'est du Québec ne sera pas en reste, mais le mauvais temps s’y manifestera davantage dimanche. «Les précipitations devraient commencer sous forme de neige ou de pluie verglaçante avant de se transformer en pluie dimanche. De plus, des quantités de pluie entre 20 et 40 millimètres sont attendues sur la Basse-Côte-Nord», a précisé Environnement Canada, samedi après-midi.

Les secteurs de Rimouski, Mont-Joli, Matane, Grande-Vallée, Sainte-Anne-des-Monts, Percé, Chandler et New Carlisle connaîtront des grosses vagues en raison d’une onde de tempête. Même chose sur la Rive-Nord, dans les secteurs de Sept-Îles, Port-Cartier, Baie-Trinité, Baie-Comeau, Forestville et Les Escoumins.