Croire à son intuition

Qualifiées « d’intrépides sorcières des temps modernes », Ody Giroux et Fairouz Saouli-Thielen, fondatrices de l’entreprise de coaching Groupe FireFly, proposent, dans leur nouveau livre, Sorcières et audacieuses, des pistes pour développer son intuition et s’en servir pour améliorer sa créativité et son bien-être.

Même si elles font référence à l’histoire des sorcières depuis des siècles, parlent d’intuition et recommandent d’être à l’écoute des messages de la vie, Ody et Fairouz ne sont pas adeptes de sorcellerie comme croyance religieuse.

Elles l’indiquent bien dans la préface : le livre n’enseigne pas comment chevaucher un balai magique, lire dans une boule de cristal ou fabriquer des potions magiques dans un grand chaudron. Il parle plutôt de développement personnel et d’un apprentissage particulier : celui d’être attentif à son intuition et d’y croire.

Savoir ancestral

Les auteures rappellent que, pendant longtemps, le mot « sorcière » a été utilisé de manière péjorative. Or, elles avancent qu’il est plutôt question de puiser dans un savoir ancestral les outils nécessaires pour devenir une personne plus courageuse, plus épanouie, plus authentique. Et, comme le livre s’adresse davantage aux femmes, elles livrent des pistes de réflexion, des exercices, et même des rituels liés à la Lune pour que chacune éveille son potentiel.

Photo courtoisie

En entrevue, Ody, originaire de Chandler, en Gaspésie, et Fairouz, originaire de Québec et maintenant installée en Allemagne, notent qu’elles parlent beaucoup d’intuition aux femmes qui font partie de leur groupe de coaching.

« Ce qu’on trouve intéressant, c’est que l’intuition, ce n’est rien de magique. Ce n’est pas un don que quelques élus vont avoir, c’est vraiment une faculté qu’on peut tous développer. Souvent, on n’a pas eu les outils pour développer cette intuition », explique Fairouz.

Flash et ressenti

L’intuition, ajoute-t-elle, peut prendre la forme d’un flash, d’un ressenti physique, qui peut avoir toutes sortes de caractéristiques. « Plus on apprend à la connaître, plus ça devient notre meilleure amie et une alliée pour nous permettre de prendre des décisions et d’aller de l’avant. Et une fois qu’on est capable de repérer son intuition et de lui faire confiance, on peut l’amalgamer avec notre expertise personnelle ou professionnelle. »

Par exemple, on peut être une maman et utiliser son intuition face à ses enfants et pour l’organisation familiale, ou une employée dans une entreprise, ou à son compte, et utiliser l’intuition pour faire sa carrière et prendre les bonnes décisions à ce chapitre.

« Souvent, on a douté de notre intuition, on s’est fait dire qu’elle n’est pas vraie... Si on regarde dans nos vies les moments où on a eu une intuition, la plupart du temps, c’était pour transmettre un message positif qui s’est avéré exact. »

Ody Giroux fait remarquer que bien des femmes savent qu’elles ont de l’intuition, mais n’osent pas en parler. « L’intuition, c’est une forme d’intelligence, mais ce n’est pas une intelligence qui est la même chose que la logique du cerveau. Les gens ont l’impression qu’une intuition, ce n’est pas fondé, c’est un peu ésotérique et magique... mais c’est faux parce que c’est une forme d’intelligence. C’est quelque chose de nouveau à apprendre et ça demande un acte de foi énorme. »

Il existe des trucs pour développer son intuition. « Quand on est dans le stress, on n’est pas capable de s’observer, ni de bien comprendre notre intuition, fait remarquer Fairouz.

« Quand on prend une pause, qu’on relaxe, c’est là qu’on va être capable de repérer l’information que l’intuition va nous donner à travers nos cinq sens. La première chose que je dis, c’est calmez-vous et observez-vous. À ce moment, le message intuitif va se révéler un peu plus.»

► Ody et Fairouz sont coachs certifiées en neuroscience et en programmation neurolinguistique.

► Elles ont fondé, en 2016, l’entreprise de coaching Groupe FireFly.