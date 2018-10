BOUTIN, Liliane Gagnon



Au chaleureux Centre d'hébergement du Boisé, des suites d'une longue et pénible maladie, le 21 octobre 2018, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Liliane Gagnon, fille de feu monsieur Yvan Gagnon et de feu dame Rita Wagner. Elle était l'épouse de monsieur Gustave Boutin. Elle demeurait à Québec.et de là au Parc Commémoratif La Souvenance pour l'inhumation. La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie, soit de 9 h à 10 h. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gustave, ses enfants: Stéphane (Christiane Côté), feu Jean-François (Andrée-Anne Dionne) et Chantal (Daniel Thibodeau); ses petits-enfants: Tommy, David, Myriam, Gabrielle, William, Camille et Marie; ses frères et sœurs: feu Yves (Carmen Bilodeau), Micheline (feu Gilles Ratté), feu André (Nicole Le Rossignol), Nicole (Michel Doré), Danielle (Pierre Paré), Jean-François, Pierre et Alain (Hugo Pagé); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boutin: Denise (Yves Bourassa), Rachel (feu Dr. Antonio Fournier), Doris et Gilles (Madeleine Dufour) ainsi que Mario Harton, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Liliane laisse également dans le deuil ses anciens collègues et amis du CLSC Laurentien (Ancienne-Lorette). Elle y travailla dès sa mise sur pied et pendant de nombreuses années par la suite. La famille est reconnaissante de l'amitié précieuse et fidèle d'Hélène Majeau et de Marie-Andrée Chouinard. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement du Boisée pour la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Programme de recherche de la Société Alzheimer du Canada, 20, av. Eglinton Ouest, 16e étage, Toronto (Ontario) M4R 1K8, tél. : 1 800 616-8816 ou au info@alzheimer.ca, www.alzheimer.ca.