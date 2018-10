De bum dans District 31 à chanteur de folk sensible

À la télé, il a été le dur à cuire Steve Manning dans District 31 en plus de jouer dans Yamaska durant plusieurs saisons. Maintenant, depuis son pied-à-terre à Saint-Anselme, le comédien Michael Kelly vous propose de découvrir une autre facette de sa personnalité à travers les chansons de son premier album, Custom Deluxe.

La mention de la municipalité où Kelly a acheté une maison à l’irrésistible charme suranné, en 2011, est essentielle. C’est dans ce décor rural, qui fait passer l’adjectif bucolique dans le camp des euphémismes, qu’il a concocté son album.

Plus précisément dans un hangar en bois qu’il a lui-même transformé en studio d’enregistrement.

Dans cet espace feutré, où traîne un livre des partitions de Bob Dylan, tout respire l’authenticité, un mot que répète à maintes reprises Kelly pour décrire un album qui risque de dérouter ceux qui l’ont connu grâce à District 31.

« Il y a des chansons qui sont pleines de sensibilité. C’est tripant de penser que j’étais en tête du crime organisé dans la série télé puis, du jour au lendemain, je chante que j’ai peur dans une chanson », observe-t-il avec amusement.

Long processus

Ce projet, celui qui gratte la guitare depuis l’adolescence l’avait depuis plusieurs années dans les tripes. « J’ai attendu longtemps parce que je n’étais jamais satisfait de ce que j’avais », explique celui qui fait dans le folk avec des accents parfois country, parfois rock.

Un de ses amis, aussi gérant des Gipsy Kings, a fini par lui donner le bon coup de pied pour mettre la machine en route.

« Il croyait en moi comme ça ne se pouvait pas. Quand il a entendu les premières chansons, il a allumé. Il me disait d’écrire, d’écrire, d’écrire. Mais j’avais peur et je manquais de confiance en moi. »

Le oui inespéré de Wilco

Ces obstacles, Michael Kelly les a surmontés à un point tel qu’il s’est même permis de traduire une chanson de Wilco (Please Be Patient With Me qui devient Sois patiente) et d’obtenir l’accord du groupe américain pour l’enregistrer.

L’exploit n’est pas banal puisque Wilco n’aurait à ce jour approuvé que deux projets de traduction d’une de ses pièces. La première fois qu’il a exprimé son désir à l’éditeur de Wilco, Kelly s’était même fait dire qu’il faisait face à une mission impossible.

On lui a quand même suggéré de présenter une demande en bonne et due forme. Or, après avoir entendu sa version, le groupe a dit oui et Michael Kelly a même pu rencontrer Jeff Tweedy et son équipe lors d’un passage à Montréal.

« On a pris des photos ensemble et, avec son directeur de tournée, j’ai convenu que j’allais lui envoyer l’album quand il sera prêt. »

► L’album Custom Deluxe est présen­tement en vente