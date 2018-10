De la ferraille pour passer un message

Un commerce automobile de Laval utilise des véhicules destinés à la ferraille comme moyen de sensibilisation contre les textos et le pot au volant, tout en créant un décor qui attire l’attention pour l’Halloween.

« Comme père, c’est toujours une crainte de voir un policier débarquer à la maison pour annoncer un décès dans un accident de la route, raconte Éric Fréchette, propriétaire d’Automobiles Fréchette. Si ça peut faire réfléchir une ou deux personnes, c’est tant mieux ! »

Depuis plusieurs années déjà, autant à son domicile qu’à son commerce du boulevard Lévesque, il met en scène des véhicules destinés à la ferraille pour créer un décor pour l’Halloween.

Il y a deux ans, un voisin et client depuis une cinquantaine d’années, Bernard Clermont, lui a suggéré d’y joindre un message de prévention contre les textos au volant.

En famille

M. Fréchette, père de trois filles de 19, 21 et 24 ans, a trouvé l’idée excellente.

« Ç’a commencé avec une pancarte, puis l’an dernier, on a peint le message sur la voiture. Avec la légalisation du cannabis, on trouvait que ça s’y prêtait encore plus cette année », mentionne-t-il.

Devant le commerce établi en 1959, deux véhicules sont positionnés comme s’ils étaient entrés en collision.

On peut lire sur une Dodge Grand Caravan « 1 texto de trop » et « un joint de pot de trop » sur une Mazda3.

Des mannequins et des lumières agrémentent le tout.

La peinture et les bosses sur les deux véhicules ont été réalisées par les enfants de M. Fréchette au début octobre.

Mais le repérage des véhicules qui ont une seconde vie avant d’être écrasés commence beaucoup plus tôt.

« Dès l’été, quand on prend des voitures en échange, je remarque celles qui pourraient faire des décorations », blague Jean-Michel Ménard, conseiller aux ventes.

Puisque l’entreprise est située à une intersection avec des arrêts obligatoires, le montage attire l’attention de nombreux automobilistes.

« On en voit souvent sur leur téléphone, d’ailleurs », poursuit M. Ménard.

Chose certaine, l’initiative est appréciée des badauds.

« Le soir de l’Halloween, on se garde même des bonbons jusqu’à la fermeture. Les enfants s’arrêtent pour venir voir », ajoute M. Ménard.