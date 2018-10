Des attaques qui sèment la peur

« L’an passé, on a commencé à faire des brunchs-conférences, justement pour expliquer d’où vient le judaïsme, c’est quoi et quelles sont les coutumes, dans le but de réduire la xénophobie », affirme-t-il, dénonçant la dangerosité de l’extrémisme, qu’il soit fondé sur la religion ou le racisme.

« Au nom de tous les Québécois et Québécoises, nous offrons toutes nos sympathies et notre soutien aux familles et aux proches des victimes, de même qu’à la communauté juive de Pittsburgh. Soyons unis contre la haine et le racisme », a déclaré M. Legault.