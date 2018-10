Des chauffeurs d'autobus intimidés par des élèves à Québec

Se faire lancer des roches, se faire menacer verbalement ou être intimidés par des élèves, c'est ce que vivent plusieurs chauffeurs d'autobus scolaire de Québec.

Ces employés de la compagnie Autobus Laval reprochent à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries de ne pas intervenir assez rapidement pour les protéger.

L’un d’eux, Jean Roy, a raconté à TVA Nouvelles comment un incident avec un élève l’a profondément marqué.

«Il me pointait du doigt en me touchant. [...] Un moment donné, il est arrivé et il s’est fâché. Il m’a frappé, une bonne claque dans la face», a-t-il dit.

Cinq autres chauffeurs ont tous témoigné des événements qu’ils avaient vécus à bord de leur autobus scolaire. L’un d’eux, qui a préféré conserver l’anonymat par peur de représailles, affirme même s’être fait lancer des roches.

M. Roy a dû être placé en congé plusieurs semaines à la suite de l’incident après lequel il affirme s’être senti «vulnérable».

«Dans ma tête, je me disais que s’il avait eu un couteau, je n’aurais pas pu me défendre», a-t-il confié.

Si un événement survient à bord d’un autobus, les chauffeurs doivent remplir une fiche de comportement qu’ils remettent ensuite à la commission scolaire. C’est à elle de décider si des sanctions seront appliquées ou non. Le problème, selon certains chauffeurs, c’est que la Commission scolaire des Premières-Seigneuries ne semble pas intervenir, ou du moins, elle ne le fait pas assez rapidement au goût des principaux intéressés.

«Ils font des interventions, mais elles n’arrivent pas vite. Si ça avait été fait, ça ne se serait pas produit», a déploré M. Roy.