Enfin un premier point pour Anthony Beauvillier!

Le Québécois Anthony Beauvillier a récolté son premier point de la saison, inscrivant un but dans une convaincante victoire de 6-1 des Islanders de New York face aux Flyers, samedi après-midi, à Philadelphie.

Fonçant vers l’enclave, Beauvillier a accepté une belle passe de Jordan Eberle avant de déjouer le gardien Michal Neuvirth à l’aide d’un bon tir. Leur compagnon de trio Mathew Barzal a aussi obtenu une mention d’aide sur la séquence.

Âgé de 21 ans, Beauvillier avait été blanchi de la feuille de pointage à ses sept premiers matchs de la saison. Il avait naturellement hâte de toucher la cible, lui qui en a surpris plusieurs, en 2017-2018, avec ses 36 points, dont 21 buts, en 71 rencontres.

Anders Lee a mené l’attaque des Islanders avec un but et trois mentions d’aide dans ce match. Brock Nelson a pour sa part inscrit deux buts. Leo Komarov et Adam Pelech ont aussi enfilé l’aiguille.

Neuvirth, qui en était à son premier match de la saison après avoir soigné une blessure au bas du corps, a été limité à 16 arrêts sur 22 tirs.

Devant le filet des Islanders, Robin Lehner a stoppé 22 des 23 rondelles dirigées vers lui. Seul Jori Lehtera a réussi à tromper sa vigilance.