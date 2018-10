Gérard Bouchard critique la CAQ sur la laïcité

MONTRÉAL – Le gouvernement de François Legault n’est pas prêt à mener un débat sur la laïcité, croit Gérard Bouchard, coauteur du rapport Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables.

«Il y a des gens dans le gouvernement qui ne sont pas arrivés vraiment préparés et qui sont en train d’apprendre que M. Legault est peut-être allé un peu trop loin», a déclaré Gérard Bouchard, selon les propos recueillis par le «Montreal Gazette», lors d’un débat organisé dans le cadre de l’évènement Monde festival Montréal.

Il a toutefois été plus modéré sur les critiques que son collègue Charles Taylor. La semaine passée, ce dernier s’en était pris au nouveau gouvernement sur les ondes de CBC, qualifiant l’utilisation du rapport Bouchard-Taylor par la CAQ de «soit très ignorant ou très intellectuellement malhonnête».

«[François Legault] va prendre le temps de revoir ses positions, a indiqué Gérard Bouchard, qui ne s’est pas montré hostile à une possible rencontre avec le premier ministre. C’est pourquoi je ne suis pas trop critique. Comme on dit, on verra.»

Il a toutefois regretté que la Coalition avenir Québec (CAQ) prête à son rapport, publié il y a plus de dix ans, le licenciement des enseignants ou des fonctionnaires portant un signe religieux. «Ils nous attribuent des idées qui n’ont jamais figuré dans notre rapport, a-t-il indiqué. Interdire aux enseignants de maternelle de porter des symboles religieux? Nous n'avons jamais suggéré ça!»

Durant le débat, le sociologue a ajouté que le débat sur la laïcité a été détourné au profit d’un combat contre les femmes voilées musulmanes tout en ignorant le rôle qu’a pu jouer le christianisme dans l’histoire du Québec.

«Nous ne pouvons pas, logiquement et honnêtement, enlever des droits à certains citoyens quant aux symboles religieux, alors qu’on a toujours un crucifix accroché à l’Assemblée nationale et qu’on autorise des conseils municipaux à réciter des prières.»