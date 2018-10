Katherine Sebov passe en grande finale

SAGUENAY | La jeune canadienne de 19 ans Katherine Sebov a obtenu son laissez-passer pour la grande finale du Challenger Banque Nationale de Saguenay en défaisant l’Ukrainienne Dasha Lopatetskaya en trois manches de 6-1, 1-6 et 6-2. Elle se frottera à la néerlandaise, Quirine Lemoine, pour les grands honneurs.

La Torontoise a connu un départ fracassant en ne faisant qu’une bouchée de Lopatetskaya lors de la première manche, mais les choses se sont cependant corsées lors du set suivant. L’Ukrainienne de 19 ans n’a pas baissé les bras et a provoqué une manche cruciale en l’emportant 6-1, sauf qu’elle ignorait que Sebov gardait le meilleur pour la fin.

«Mon adversaire a élevé son niveau de jeu d’un cran, mais j’ai réussi à retrouver mes repères. Je me suis poussé moi-même physiquement et mentalement pour aller chercher l’avance au début de la troisième manche. J’ai pris confiance et ça devenait plus facile pour moi par la suite», s’est réjoui Sebov.

Andreescu abandonne

Pour sa part, la canadienne Bianka Andreescu a été dans l’obligation de déclarer forfait en raison d’une blessure au dos subie il y a deux semaines. Malgré tout, la native de Mississauga a passé tout près de l’emporter le premier set, mais la néerlandaise de 26 ans, Quirine Lemoine, s’est repris de belle façon pour l’emporter la manche 7-6.

«À toutes les fois que je dois abandonner, je suis déçu, a soupiré Andreescu quelques minutes après avoir jeté l’éponge. J’ai fait de mon mieux sur le terrain. J’ai bien récupéré, mais parfois tu n’as pas le choix de tout arrêter.»

«J’ai joué un bon premier set et j’étais très près de gagner, mais même si j’avais remporté, je n’aurais pas plus été en mesure de continuer le match», a-t-elle lancé.