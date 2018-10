Là-bas au Connemara

CONNEMARA, Irlande I Malgré son passé agité, le Connemara est certainement l’une des régions les plus pittoresques d’Irlande. Une fois qu’on y met les pieds, on comprend mieux pourquoi Oscar Wilde la surnommait la « beauté sauvage ».

Possédant un riche patrimoine culturel, des paysages exceptionnels, une végétation luxuriante et profitant d’un microclimat nous permettant d’y apercevoir palmiers, bambous et eucalyptus en fleurs, c’est dans le Connemara que l’on peut découvrir cette côte sauvage.

Galway, violente et colorée

Une des meilleures façons de la découvrir, de vivre au rythme des Irlandais, c’est de partir en randonnée pour une dizaine de jours, en liberté, à travers des villages, des tourbières, des troupeaux de moutons, présents dans les moindres recoins de l’île. Et le soir venu, se laisser gâter par nos hôtes, dans les plus beaux Beds and Breakfast de l’Éire.

Depuis l’aéroport de Dublin, la vivante et colorée ville de Galway, porte d’entrée du Connemara et première étape de notre périple, n’est qu’à trois heures de bus. Juste le temps qu’il faut pour nous remettre du décalage horaire. Arpentant les rues piétonnes du Quartier latin, notre premier arrêt se fait chez McDonagh’s Fish and Chips Bar and Seafood, une institution vieille de 116 ans où l’on sert les meilleurs Fish and chips et crème de palourdes, à prix forts raisonnables. Fraîcheur garantie.

La panse bien remplie, nous partons à la découverte de cette ville festive, entourée de petites boutiques et de pubs traditionnels comme le très animé O’Connor Pub, qui figure dans le clip d’Ed Sheeran dans la pièce Galway Girl.

Au cœur de la ville, le long de la rivière Corrib, se trouve la majestueuse cathédrale Notre-Dame de l’Assomption, considérée comme l’un des plus beaux monuments de la ville. Pour s’y rendre, on franchit le « Salmon Weir Bridge » ou simplement « Le pont du barrage de saumons ».

De cet endroit, on admire quelques pêcheurs venus taquiner le roi des rivières pour ensuite nous rendre au bord de la mer, sur la promenade de Salthill, offrant une vue imprenable sur la baie de Galway et les collines du comté de Clare.

À ne pas manquer, tous les samedis, à l’ombre de l’église St-Nicolas, la plus grande église médiévale d’Irlande, le populaire marché de Galway qui offre des produits frais et délicieux, de l’artisanat, le tout dans une ambiance conviviale. Pourquoi ne pas se laisser tenter par une crêpe et un café ou encore une dégustation d’huîtres de la baie de Galway rehaussées de quelques gorgées d’une Guinness bien crémeuse.

Par la suite, il faut faire une halte à la fromagerie Sheridans Cheesemongers pour se procurer de bons cheddars irlandais, des charcuteries locales comme le salami et le jambon, qui forment le menu de notre lunch pour la traversée vers les îles d’Aran.

Inis Mór, la Grande île

À peine À une heure de ferry depuis Rossaveal, à l’embouchure de la baie de Galway, se dresse les mythiques îles d’Aran, dont Inis Mór, la plus grande des trois îles qui ne fait qu’une douzaine de kilomètres de long où le temps semble s’être arrêté.

Reconnaissable par ses murets de pierre et de calcaire qu’on retrouve partout, c’est le dépaysement assuré.

Du village de Kilronan, il faut louer un vélo et partir à la découverte de ce joyau de l’Irlande, dernières terres à l’ouest avant d’atteindre l’Amérique.

Il faut se rendre vers un des plus anciens sites préhistoriques comme le Dun Aonghasa, ce fort datant de l’âge de bronze et construit au bord d’une vertigineuse falaise nous procurant une bonne dose d’adrénaline.

Il faut visiter la Killiany Abbey, ce monastère constitué de 7 églises construites autour de 490.

Il faut aussi s’arrêter dans la seule épicerie de l’île pour acheter un sac de carottes qu’on offrira à la dizaine d’Irish Cob, ces chevaux facilement reconnaissables à leur moustache, bien présents aux îles d’Aran avant de terminer sa journée chez Joe Watty, un typique pub irlandais réputé pour son ambiance, ses copieux repas et profiter de la musique live.

Il y a tant à voir sur cette île aux traditions gaéliques.

Bien sûr, on ne quitte pas les îles d’Aran sans s’être procuré un pull traditionnel irlandais fabriqué en pure laine vierge et tricoté à la main.

Oughterard à Westport

Après avoir sillonné les quatre coins de l’île d’Inis Mór, nous entamons les cinq prochaines journées dans un tout autre décor en entrant dans le parc du Connemara avec ses rivières, lacs et montagnes.

Premier arrêt : Oughterard, un petit village d’à peine 1300 habitants, connu entre autres pour le film des années 1950, L’homme tranquille, avec John Wayne et Maureen O’Hara.

Quelques kilomètres plus loin se dressent les ruines du château d’Aughnanure, érigé au 15e siècle et rempli d’histoires et de légendes, un des plus beaux châteaux fortifiés sur le bord du Lough Corrib.

Après une douzaine de kilomètres de marche, nous nous reposons un peu en profitant d’une dégustation des meilleurs whiskies irlandais.

Montagnes et fjords

Notre journée de randonnée vers Inagh Valley, certes la plus belle vallée de tout le Connemara, se déroule par mauvais temps.

Entourés des massifs des Maumturk Mountains et des Twelve Bens, nous sommes éblouis par la beauté de l’ascension du col de Mamean, offrant une vue somptueuse sur la vallée depuis la petite chapelle, non loin du Lough Inagh, ce lac de l’ère glaciaire et paradis des pêcheurs.

Au milieu de nulle part, nous avons dormi au réputé Lough Inagh Lodge, qui date de 1880, utilisé à l’époque comme pavillon de pêche, dans une chambre avec vue sur les montagnes et le lac.

On ne peut tomber mieux après notre marche sous ces pluies diluviennes et dans ce vent à écorner un troupeau de bœufs au complet.

Enfin le beau temps

Une dizaine de kilomètres plus loin, nos hôtes nous font l’honneur de nous conduire jusqu’à l’incontournable abbaye de Kylemore, château néo-gothique­­­ érigé sur un immense terrain de trois hectares. Il s’agit d’un cadeau des plus romantiques d’un riche marchand de Liverpool pour sa tendre épouse, malheureusement décédée de tristesse après avoir perdu tragiquement leur fille. Abandonné jusqu’en 1920, le château fut repris par les Sœurs bénédictines.

De ce lieu de recueillement, nous entamons la traversée d’une dizaine de kilomètres de la Killary Walk, ce sentier longeant le majestueux fjord de Killary, le seul fjord d’Irlande. Il offre des vues imprenables et dignes des plus beaux décors de cinéma.

Notre randonnée nous mène à Leenane, cette petite communauté d’à peine 70 habitants, mais combien chaleureuse, et lieu de tournage du film de 1990 The Field, avec Richard Harris, Tom Berrenger et John Hurt.

Au fur et à mesure que nous nous dirigeons vers Westport, notre dernière étape, les paysages que nous côtoyons sont d’une rare beauté. On y voit notamment des centaines de moutons, juchés dans les montagnes vertes, venus brouter en liberté.

Sans conteste, nous découvront le Connemara dans toute sa splendeur sauvage. Qu’il pleuve des cordes ou qu’il fasse un soleil radieux, les paysages nous donnent le vertige par leur splendeur.

Croagh Patrick, la montagne sacrée

Avant de nous rendre à Westport après avoir parcouru une centaine de kilomètres depuis notre départ, nous gravissons les 764 mètres du Croagh Patrick, haut lieu de pèlerinage pour les Irlandais pratiquants.

En l’an 441, Saint-Patrick y aurait jeûné durant 40 jours au sommet et y a bâti une église.

Depuis ce temps, le dernier dimanche de juillet a lieu le pèlerinage annuel où plus de 40 000 fidèles catholiques gravissent la montagne pour aller se recueillir et assister à la messe qui se tient dans la petite chapelle construite en 1905.

Plusieurs d’entre eux le font les pieds nus, comme le veut la tradition. Du sommet, une vue à couper le souffle sur la baie de Clew et ses 365 îles et îlots.

La descente nous conduit à Murrisk, au pied de la montagne, non loin du monument dédié à la Grande Famine d’Irlande qui a fait plus d’un million de victimes de 1845 à 1852.

De Murrisk jusqu’à Westport, toujours en jambe, nous entreprenons la dernière ligne droite de notre fabuleuse randonnée de dix jours. Une dizaine de kilomètres vers ce village au charme authentique, une ville modeste et accueillante d’à peine 5000 âmes.

Ville animée

C’est une ville animée. De nombreux festivals sont organisés tout au long de l’année: courses hippiques, dégustations de fruits de mer ou festival de musique.

Il n’est pas rare de croiser des groupes de musiciens venus partager leur musique dans les différents pubs de Westport, avec ses rues colorées, ses pubs animés et l’accueil chaleureux des Irlandais. Une visite au Matt Molloy’s s’impose, pub légendaire appartenant à Matt Molloy, ce célèbre musicien des Chieftains.

Bref, de quoi tomber en amour avec cette petite ville festive.

Le Connemara, entre tourbières, lacs, et montagnes, région aux 50 nuances de vert, est un paradis pour les amoureux de randonnée pédestre, de musique et de gastronomie. De mai à octobre, le meilleur moment pour la visiter, tout est là pour nous séduire.

Transport

Avion : Air Canada - Vol direct Montréal-Dublin

Hillwalk Tours

hillwalktours.fr

Bus Dublin-Galway : rome2rio.com/fr

Train depuis Westport à Dublin : irishrail.ie

Hébergement

Îles d’Aran (Inis Mór ) : aranislands.ie/an-realog-bed-breakfast

Inagh Lodge : loughinaghlodgehotel.ie

Restaurant