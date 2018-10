La Floride de Felipe Alou

Force est de constater que son cœur balance entre la République dominicaine, le Québec bien sûr, mais aussi la Floride. Pour la petite histoire, Felipe Alou, ex gérant des Expos, a mis les pieds pour la première fois au pays de l’oncle Sam, en 1956 à Melbourne, en Floride pour entreprendre sa carrière en tant que joueur de baseball professionnel avec l’équipe des Giants de San Francisco.

Il est maintenant installé à Boynton Beach avec sa femme, la Lavalloise Lucie Gagnon : « J’ai choisi la Floride, car la température est parfaite. Je fais pousser des ananas, des mangues et des fruits de la passion. Je suis à quelques heures en avion du Québec et de la République dominicaine. Mais surtout la pêche y est extraordinaire », dit l’homme de 83 ans qui occupe toujours un poste d’assistant spécial à l’entraîneur-chef des Giants de San Francisco.

Photo courtoisie, Gateway Marina

Si vous passez par Lantana, vous risquez fort de faire sa rencontre à la Gateway Marina.

Chaque semaine, quand la mer est calme, l’ex- joueur et ancien entraîneur-chef des Expos s’aventure sur l’océan en quête de vivaneaux, de mérous ou encore de dorades : « La pêche est l’une de mes plus grandes passions. Pour moi, je crois que la plus belle façon de mourir serait sur mon bateau », ajoute celui qui pêcha pour la première fois avec son père à l’âge de sept ans.

Il nous dévoile ici quelques-unes de ses adresses préférées :

La Sirena

Photo Marie Poupart

« À West Palm Beach, pour déguster de bonnes pâtes aux fruits de mer, il n’y a rien de mieux que le restaurant La Sirena. La carte des vins est impressionnante et on y trouve un bon rapport qualité-prix. D’ailleurs, bien qu’il ne soit pas dans le quartier le plus accueillant de la ville, la qualité de sa nourriture attire tous les jours les millionnaires de Palm Beach qui n’hésitent pas à traverser le pont pour goûter aux bons plats de La Sirena. »

lasirenaonline.com

Café Chardonnay

Photo tirée de Facebook

« C’est l’ancien président et copropriétaire des Expos, Claude Brochu, qui m’a fait découvrir le restaurant Café Chardonnay à Palm Beach Gardens. Nous avons eu la chance d’y partager plusieurs repas. J’avais même pris l’habitude d’y aller une fois par mois pour un souper en tête à tête avec ma femme. On y sert de la cuisine à partir de produits locaux, dont d’excellents fruits de mer !

« Le restaurant existe depuis plus de 30 ans ! C’est un classique à ne pas manquer dans le comté de Palm Beach ! »

cafechardonnay.com

Chick-Fil-A

Photo Marie Poupart

« Quand je dois manger sur le pouce, je me commande un bon sandwich, une soupe au poulet et nouilles et une limonade chez Chick-Fil-A ! J’adore leur menu ! Seul bémol, je trouve leurs portions un peu petites ! D’ailleurs, à ses débuts, l’entreprise m’avait approché pour que je devienne leur porte-parole. Finalement, par un concours de circonstances, ça n’a pas fonctionné. À l’époque, j’avais 27 ans, c’est le sport qui m’animait et pas vraiment les affaires ! Chose certaine, si je m’étais joint au groupe, je serais très riche aujourd’hui ! »

chick-fil-a.com

Eau Palm Beach

Photo courtoisie, Eau Palm Beach

« L’hôtel Eau de Palm Beach, anciennement le Ritz Carlton, est celui que je recommande à mes amis qui séjournent en Floride. Le lobby est magnifique, l’atmosphère y est très agréable, d’autant plus qu’il est situé en bord de mer à Lantana, une petite ville au nord de Delray Beach. C’est le lieu idéal pour des vacances. J’éprouve pour l’endroit une affection particulière, car c’est là que les Giants de San Francisco m’ont offert un emploi comme entraîneur-chef au sein de leur équipe ! »

eaupalmbeach.com

